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سوزان نجم الدين تبدأ تصوير مشاهدها من مسلسل الحشاشين

هبة جميل

تبدأ الفنانة سوزان نجم الدين تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد «الحشاشين» مع النجم كريم عبد العزيز، في مدينة الإنتاج الإعلامي، والمقرر أن يتم الانتقال إلى ديكور آخر خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لعرضه في موسم رمضان 2024.

سوزان نجم الدين - صورة أرشيفية

وتدور أحداثه حول عام 1000 وهي بداية بذرة الإرهاب، حيث يقوم كريم عبد العزيز بتجسيد دور حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، بينما يجسد  فتحي عبد الوهاب شخصية نظام الملك، ويتعرض للاغتيال بأمر من حسن الصباح، يتم التصوير العمل في أكثر من دولة أجنبية منها: كازاخستان، بجانب مصر.

مسلسل الحشاشين، يشارك في بطولته ميمي جمال، نور محمود، عبد العزيز مخيون، عمر الشناوي، محمد علاء، وغيرهم من النجوم الشباب، العمل كتبه عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان فتحى عبدالوهاب في رمضان 2023، من خلال مسلسلى «سوق الكانتو»، و«الكتيبة 101»، والذى حقق من خلالهما نجاح كبير.

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عن الكاتب:
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هبة جميل

صحفية مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة

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