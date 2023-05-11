سماح أنور: الشعب بيكره الفنانين وأصحاب العقارات يرفضون تخليد ذكراهم.. وسأتقدم بشكوى ضد هولاء !

أعربت الفنانة سماح أنور عن استيائها وكرهها الشديد لبعض أصحاب العقارات، الذين يرفضون وضع لافتات تابعة لمباردة عاش هنا، التي توضع عند منازل الفنانين الراحلين تكريمًا لذكراهم.

وروت سماح أنور موقف مشابه حدث مع والديها والفنانة شادية، وذلك من خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث قالت:”الشعب بيكره الفنانين وبيشتمهم وبيبصلهم بصة دنيئة، وده مش بيهم الفنان لأنه بيبدع عشان يتبسط ويبسط الناس واللي مش سعيد بيهم يولع، إحنا كفنانين مش بنعمل الفن عشانك، إحنا بنعمله علشانا إحنا وعلشان خاطر موهبتنا اللي ربنا خلقنا بيها”.

وتابعت أنور:”مهما الدولة عملت في البلد عشان ترتقي بيها مش هتعرف طول ما في ناس مش عايزين حاجة حلوة تحصل في البلد، وأنا بالنيابة عن أولاد الفنانين الراحلين برجو وزارة الثقافة تكمل في مبادرة عاش هنا، ولو جمهوري وقف ضدي مش عايزة جمهور”.

وكشفت الفنانة سماح أنور عن الموقف المشابه الذي حدث لها بشكل شخصي، حيث أكدت رفض صاحب العقار وضع لافتة عاش هنا تكريمًا لذكرى وفاة والديها، وحدث ذلك مع الفنانة الراحلة شادية أيضًا، وتوعدت أن من يرفض مبادرة عاش هنا ستتقدم بشكوى رسمية ضده.

Posted by Samah Anwar on Tuesday, 9 May 2023

آخر أعمال سماح أنور

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سماح أنور، مسلسل “الصندوق”، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومن أبرزهم:” أحمد داش، هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، كريم سرور، ريهام عبدالغفور، محمد التاجي”، ومن إخراج مروان عبد المنعم وتأليف مصطفى صقر.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تحتفل بيوم ميلادها، وتصلها هدية وهي صندوق بداخله محتويات غريبة وغير مفهومة ورسائل تطلب إنقاذ شخص قبل مقتله، يدفع الفضول الأصدقاء الثلاثة يوسف وريم وياسين للبحث وكشف غموض هذا الصندوق، لتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والغموض.