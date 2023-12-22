سكان «ود مدني»: خدمات الاتصالات بدأت بالعودة تدريجيا

قال سكان مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة السودانية، أن خدمات الاتصالات بدأت بالعودة تدريجيا.

الاتصالات في السودان- المصدر: السودان اليوم

وذكرت أحد سكان المدينة وتدعى أفنان محمد، أن شبكة زين سودان هي التي عادت بشكل تدريجي، كما أن الأوضاع هادئة إلى حد ما، ولكن هناك إطلاق نار بين الفينة والأخرى.

وصرحت أفنان لوكالة أنباء العالم العربي، بأن هناك انقطاع للمياه والكهرباء منذ يومين، كما أن الأسواق والمتاجر تغلق لأوقات طويلة، وهذا يسبب شح في المواد الغذائية.

وشهدت أجزاء كبيرة من «ود مدني» ومدن أخرى في البلاد منذ أمس الأربعاء انقطاعا كاملا في شبكات الاتصالات والانترنت، وتزامن مع ذلك انتشار أخبار بعودة الجيش إلى المدينة والاشتباك مع قوات الدعم السريع مرة أخرى بالقرب من مقر قيادة الجيش، لكن انقطاع الاتصالات جعل المشهد ضبابيا بشكل كبير، وفرض نوعا من التعتيم الكثيف لما يحدث في المدينة خاصة، وفي شتى أرجاء البلاد بشكل عام.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، قد صرح بأنه سوف تتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث في ود مدني بولاية الجزيرة.

رئيس مجلس السيادة السوداني: سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث في "#ود_مدني" بولاية الجزيرة ولا مجاملة في ذلك#السودان#أميمة_تمام #رغدة_أبوليلة#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/ILP4y95bB9 — AlQahera News (@Alqaheranewstv) December 21, 2023

يشار إلى أن هناك ثلاث شبكات من الاتصالات تعمل في السودان، وهي (إم تي إن سود إن، و سوداني، وزين سود ان) بالإضافة إلى شبكة “كنار” التي توفر خدمة الانترنت فقط، كما توجد شبكات انتر نت فضائي استعاض بها بعض السكان بشكل محدود في بعض الأسواق والمقاهي.

جدير بالذكر أن الجيش السوداني، كان قد قال الثلاثاء، أن قواته انسحبت من مقر رئاسة الفرقة الأولى بمدينة «ود مدني» بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع بساعات سيطرتها على المدينة بما فيها أمانة الحكومة، ومقر قيادة الجيش.