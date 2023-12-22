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سكان «ود مدني»: خدمات الاتصالات بدأت بالعودة تدريجيا

أحمد مراد

قال سكان مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة السودانية، أن خدمات الاتصالات بدأت بالعودة تدريجيا.

خدمة الاتصالات تعود بالتدريج في ود مدني

الاتصالات في السودان- المصدر: السودان اليوم

وذكرت أحد سكان المدينة وتدعى أفنان محمد، أن شبكة زين سودان هي التي عادت بشكل تدريجي، كما أن الأوضاع هادئة إلى حد ما، ولكن هناك إطلاق نار بين الفينة والأخرى.

وصرحت أفنان لوكالة أنباء العالم العربي، بأن هناك انقطاع للمياه والكهرباء منذ يومين، كما أن الأسواق والمتاجر تغلق لأوقات طويلة، وهذا يسبب شح في المواد الغذائية.

وشهدت أجزاء كبيرة من «ود مدني» ومدن أخرى في البلاد منذ أمس الأربعاء انقطاعا كاملا في شبكات الاتصالات والانترنت، وتزامن مع ذلك انتشار أخبار بعودة الجيش إلى المدينة والاشتباك مع قوات الدعم السريع مرة أخرى بالقرب من مقر قيادة الجيش، لكن انقطاع الاتصالات جعل المشهد ضبابيا بشكل كبير، وفرض نوعا من التعتيم الكثيف لما يحدث في المدينة خاصة، وفي شتى أرجاء البلاد بشكل عام.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، قد صرح بأنه سوف تتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث في ود مدني بولاية الجزيرة.

يشار إلى أن هناك ثلاث شبكات من الاتصالات تعمل في السودان، وهي (إم تي إن سود إن، و سوداني، وزين سود ان) بالإضافة إلى شبكة “كنار” التي توفر خدمة الانترنت فقط، كما توجد شبكات انتر نت فضائي استعاض بها بعض السكان بشكل محدود في بعض الأسواق والمقاهي.

جدير بالذكر أن الجيش السوداني، كان قد قال الثلاثاء، أن قواته انسحبت من مقر رئاسة الفرقة الأولى بمدينة «ود مدني» بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع بساعات سيطرتها على المدينة بما فيها أمانة الحكومة، ومقر قيادة الجيش.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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