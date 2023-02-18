سعر حقيبة هيفا وهبي الفائق للتوقعات

ظهرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بإطلالة جديدة، وهي ترتدي تنورة قصيرة مع تيشرت باللون الازرق الفاتح، وجاكيت جينز فوقه، ارفقتها بحقيبة يد من علامة louis Vuitton.

ما أثار اهتمام المتابعين أكثر، هي حقيبة هيفا، وهي حقيبة يد من دار أزياء Louis Vuitton العالمية.

الحقيبة بنية اللون، يصل سعرها في الموقع الرسمي للعلامة التجارية إلى 4100 دولارا أمريكيا.

وكانت قد أثارت الفنانة هيفا وهبي إعجاب متابعيها، بعد أن ارسلت 1000 علبة من الحليب لاطفال حلب، بطلب من صحفي سوري، وقالت:”من عيوني وقلبي، اللي بتريدوه بيصير… انا قلبي لكم وتحت امركم”.

ما أثار الاعجاب اكثر، هو حرص هيفا على عدم تصوير اطفال سوريا عند استلامهم للحليب.

وكان قد طلب الصحفي السوري ماجد عجلاني، من هيفا التبرع لإنقاذ اطفال سوريا المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وتركيا.

وظهر عجلاني، في فديو مصور على التيكتوك، وهو يطالب هيفا بإرسال 500 علبة من الحليب لاطفال الشمال السوري، ففاجئته بإرسال 1000 علبة بعد ساعات قليلة من نشر الفديو.