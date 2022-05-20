سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان الجمعة 20 مايو 2022 “آخر تحديث”

محمد عبد الحميد

شاهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان، الجمعة 20 مايو، استقرار في المعدن الأصفر خلال تعاملات الصباح على نفس تعاملات ختام أمس الخميس.

سعر الذهب اليوم في عمان

أسعار الذهب في سلطنة عمان

وفيما يلي نستعرض لكم أسعار الذهب في سلطة عمان، لآخر تحديث وفقاً لموقع “جولد برايس توداي“.

  • سجل سعر الذهب (عيار 24) نحو 22.85 ريال عماني للجرام.
  • تراجع سعر جرام الذهب (عيار 22) نحو 20.94 ريال عماني.
  • بلغ سعر جرام الذهب (عيار 21) نحو 19.99 ريال عماني.
  • سجل سعر الذهب (عيار 18) نحو 17.13 ريال عماني للجرام.
  • سجل سعر الذهب (عيار 14) نحو 13.33 ريال عماني للجرام.
  • بينما سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) نحو 11.42 ريال عماني.

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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