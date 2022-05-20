سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان الجمعة 20 مايو 2022 “آخر تحديث”

شاهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان، الجمعة 20 مايو، استقرار في المعدن الأصفر خلال تعاملات الصباح على نفس تعاملات ختام أمس الخميس.

أسعار الذهب في سلطنة عمان

وفيما يلي نستعرض لكم أسعار الذهب في سلطة عمان، لآخر تحديث وفقاً لموقع “جولد برايس توداي“.

سجل سعر الذهب (عيار 24) نحو 22.85 ريال عماني للجرام.

تراجع سعر جرام الذهب (عيار 22) نحو 20.94 ريال عماني.

بلغ سعر جرام الذهب (عيار 21) نحو 19.99 ريال عماني.

سجل سعر الذهب (عيار 18) نحو 17.13 ريال عماني للجرام.

سجل سعر الذهب (عيار 14) نحو 13.33 ريال عماني للجرام.

بينما سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) نحو 11.42 ريال عماني.

قد يهمك: أسعار الذهب بيع وشراء اليوم في السعودية الجمعة 20 مايو 2022