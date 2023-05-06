سبب وفاة المذيع الكويتي عبيد العتيبي.. من هو؟

غيب الموت، المذيع الكويتي عبيد العتيبي، صباح “السبت” بعد تعرضه لأزمة صحية ألمت به.

وحسبما نقلته وسائل إعلام محلية، توفي عبيد العتيبي بعد معاناته مع مشكلات صحية عدة، وألم خبر وفاته، العديد من محبيه ومعارفه في دولة الكويت.

سبب وفاة عبيد العتيبي

رحل عن عالمنا، الإعلامي الشهير “عبيد العتيبي”، صباح يوم السبت 6 (مايو) 2023، بعد معاناته مع المرض. وحسبما ذكرته صحيفة “المجلس” الموثوقة، كان الفقيد يُعاني من مشاكل في القلب والرئتين.

بينما أوضحت صحيفة “الأنباء” الرسمية، أن الراحل كان يُعاني من أزمة صحية أشتد عليه في الأوان الأخيرة، وكان يرقد في مستشفي “جابر” حتى إعلان الخبر المُحزن صباح اليوم.

وفاة الاعلامي المخضرم عبيد العتيبي بعد تعرضه لمشاكل في القلب والرئتين، إنا لله وإنا اليه راجعون. pic.twitter.com/N78MSPEfgJ — المجلس (@Almajlliss) May 6, 2023

انسحبت من الإعلام بعدما سادت الفوضي

كهذا وصف الإعلامي “عبيد العتيبي”، قرار اعتزاله الإعلام، بقوله: “انسحبت من الإعلام بعدما سادت الفوضي”، في النبذة التعريفية بحسابه الشخصي بموقع التدوين “تويتر”.

وكان آخر منشور شاركه الراحل قبيل مماته يقول فيه:

في يوم الجمعه المباركه اللهـمَّ إنّي أسـألك

نـفســاً مـطـمـئنـة

تــؤمـن بلـقــــائك

وترضــى بقضــائك

وتـقـنـع بـعـطـائك — عبيد العتيبي (@alotaibi_tv) March 31, 2023

من هو المذيع الكويتي عبيد العتيبي

– وُلد وترعرع في الكويت، من مواليد الثاني من (مارس).

– يُعتقد أنه توفي عن عمر يتجاوز الـ50 عاماً.

– إعلامي ومذيع كويتي، بدأ مشواره منذ عام 1982.

– شارك ضمن أسرة تقديم برنامج “ستديو 300 / ستديو 500″، وهو بدايته مع الإعلام.

– كان من ضمن الوجوه الإعلامية ذائعة الصيت في دولة الكويت، وواحد من الأسماء اللامعة بتلفزيون الدولة.

– قدم عدداً من البرامج والفقرات التلفزيونية الناجحة، وكان له بصمة متميزة في كافة برامجه.

ومن برامجه الشهيرة نذكر:

صباح الخير يا كويت – 1982.

مساء الخير يا كويت – 1983.

مهن ومهنتي – 1994.

سالفة ولكن – 1994.

دوري النجوم – 1995.

بيتك – 2001.

الليلة مغنى – 2002.

وبكلمات مؤثرة، نعاه عدد كبير من النشطاء في الكويت، فكتب أحدهم: “نُعزي الكويت بوفاة أبنها البار، الصديق والزميل العزيز/ عبيد العتيبي، رحمك الله ونعم الإنسان صاحب الأخلاق الرفيعة ونعم الزميل الذي لم يبخل علينا بعلمه وخبرته وحكمته ونعم الصديق الناصح والمحب للجميع، اللهم اجعل الجنة داره والملائكة زواره .. وداعاً يارائع”.

نُعزي #الكويت بوفاة إبنها البار

الصديق والزميل العزيز/ عبيد العتيبي

رحمك الله ونعم الإنسان صاحب الأخلاق الرفيعة ونعم الزميل الذي لم يبخل علينا بعلمه وخبرته وحكمته ونعم الصديق الناصح والمحب للجميع، اللهم اجعل الجنة داره والملائكة زواره .. وداعاً يارائع pic.twitter.com/8xDvW3RwEX — محمد جوهر حيات (@m_joharhayat) May 6, 2023

وجاء في تعليق آخر: “#عبيد_العتيبي #الكويت، إن القلب ليحزن وأن العين لتدمع.. خبر زلزل كياني وجيش ذكريات لاتعد ولا تحصى.. رحم الله أبا روان وأسكنه فسيح جناته”.

وأكمل: “ونعم الرجل عبيد..عرفته عن قرب من خلال برنامجه الشهير (امسياتنا) في إذاعة الكويت بعد التحرير .. كان هو من يبادر بالاتصال بي لأشارك معه حتى أصبح”.