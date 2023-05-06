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سبب وفاة المذيع الكويتي عبيد العتيبي.. من هو؟

عبد الله محمد

غيب الموت، المذيع الكويتي عبيد العتيبي، صباح “السبت” بعد تعرضه لأزمة صحية ألمت به.

سبب وفاة المذيع الكويتي عبيد العتيبي

وحسبما نقلته وسائل إعلام محلية، توفي عبيد العتيبي بعد معاناته مع مشكلات صحية عدة، وألم خبر وفاته، العديد من محبيه ومعارفه في دولة الكويت.

سبب وفاة عبيد العتيبي

رحل عن عالمنا، الإعلامي الشهير “عبيد العتيبي”، صباح يوم السبت 6 (مايو) 2023، بعد معاناته مع المرض. وحسبما ذكرته صحيفة “المجلس” الموثوقة، كان الفقيد يُعاني من مشاكل في القلب والرئتين.

بينما أوضحت صحيفة “الأنباء” الرسمية، أن الراحل كان يُعاني من أزمة صحية أشتد عليه في الأوان الأخيرة، وكان يرقد في مستشفي “جابر” حتى إعلان الخبر المُحزن صباح اليوم.

انسحبت من الإعلام بعدما سادت الفوضي

كهذا وصف الإعلامي “عبيد العتيبي”، قرار اعتزاله الإعلام، بقوله: “انسحبت من الإعلام بعدما سادت الفوضي”، في النبذة التعريفية بحسابه الشخصي بموقع التدوين “تويتر”.

وكان آخر منشور شاركه الراحل قبيل مماته يقول فيه:

من هو المذيع الكويتي عبيد العتيبي

– وُلد وترعرع في الكويت، من مواليد الثاني من (مارس).

– يُعتقد أنه توفي عن عمر يتجاوز الـ50 عاماً.

– إعلامي ومذيع كويتي، بدأ مشواره منذ عام 1982.

– شارك ضمن أسرة تقديم برنامج “ستديو 300 / ستديو 500″، وهو بدايته مع الإعلام.

– كان من ضمن الوجوه الإعلامية ذائعة الصيت في دولة الكويت، وواحد من الأسماء اللامعة بتلفزيون الدولة.

– قدم عدداً من البرامج والفقرات التلفزيونية الناجحة، وكان له بصمة متميزة في كافة برامجه.

من هو المذيع الكويتي عبيد العتيبي
عبيد العتيبي – من برنامج سالفة ولكن – تلفزيون دولة الكويت

ومن برامجه الشهيرة نذكر:
صباح الخير يا كويت – 1982.
مساء الخير يا كويت – 1983.
مهن ومهنتي – 1994.
سالفة ولكن – 1994.
دوري النجوم – 1995.
بيتك – 2001.
الليلة مغنى – 2002.

وبكلمات مؤثرة، نعاه عدد كبير من النشطاء في الكويت، فكتب أحدهم: “نُعزي الكويت بوفاة أبنها البار، الصديق والزميل العزيز/ عبيد العتيبي، رحمك الله ونعم الإنسان صاحب الأخلاق الرفيعة ونعم الزميل الذي لم يبخل علينا بعلمه وخبرته وحكمته ونعم الصديق الناصح والمحب للجميع، اللهم اجعل الجنة داره والملائكة زواره .. وداعاً يارائع”.

وجاء في تعليق آخر: “#عبيد_العتيبي #الكويت، إن القلب ليحزن وأن العين لتدمع.. خبر زلزل كياني وجيش ذكريات لاتعد ولا تحصى.. رحم الله أبا روان وأسكنه فسيح جناته”.

وأكمل: “ونعم الرجل عبيد..عرفته عن قرب من خلال برنامجه الشهير (امسياتنا) في إذاعة الكويت بعد التحرير .. كان هو من يبادر بالاتصال بي لأشارك معه حتى أصبح”.

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عبد الله محمد

يهتم بمتابعة المواضيع الرائجة سواء على منصات التواصل أو بخلاف ذلك، معد تقارير لدى "نجوم مصرية"، يعمل في المجال الإخباري منذ 2015 - متخصص (SEO).

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