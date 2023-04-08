سبب وفاة الفنان فيصل بوغازي عن عمر يناهز الـ65 عاماً.. من هو فيصل عبدالله البليس؟

توفي الفنان الكويتي فيصل عبدالله البليس الشهير بـ”فيصل بوغازي”، مساء “السبت” عن عمر يناهز الـ65 عاماً، بعد معاناته صحياً منذ حلول العام الجاري.

وكانت الإعلامية “مي العيدان” من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، أعلنت عن دخول “فيصل بوغازي” المستشفي بعد تعرضه لعارض صحي، وذلك في (يناير) العام المُنصرم.

ونعته صحيفة “المجلس” الكويتية، وغيرها من وسائل الإعلام الخليجية الموثوقة، وكتب “عبدالله بوشهري” عبر حسابه الشخصي في تويتر، ناعياً الراحل بكلمات مؤثرة، حيث قال: “انتقل إلى رحمة الله الفنان #فيصل_بوغازي، من الممثلين اللي دائما كان أدواره في قسوة”.

وتابع: “ضرب بس لو كنتو تتعرفون عليه في الحقيقة، من الطف الشخصيات وسط الفني و كان طيب، و ابيض القلب و دمه كان خفيف اكثر من الشاشة، أدعو له بالرحمة والمغفرة بهالايام الفضيلة”.

من هو الفنان فيصل بوغازي؟

– ممثل كويتي الجنسية، من مواليد الخامس عشر من (أبريل) 1956.

– توفي في الثامن من (أبريل) 2023، متأثراً بوعكة صحية ألمت به.

– بدأ نشاطه الفني منذ عام 1989، مشاركاً في عدد مميز من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

– عُرف في الدراما الخليجية بدور “الرجل الشرير”، ومواقفه الكوميدية التي لا تُعد.

– معارفه في الساحة وصفوه بـ”صاحب القلب الطيب”، والأخلاق الحميدة.

– اشتهر بدوره في شخصية “بو خلف” في مسلسل “أم البنات” للفنانة سعاد عبد الله.

– يُعتبر فيلم “خلني ساكت” آخر ظهور له على الساحة، وُعرض العمل في العام قبل الماضي، مشاركاً في بطولته لفيف من النجوم على رأسهم “أحمد العونان، عبدالله الخضر، رابعة اليوسف، إبراهيم الشيخلي” وآخرون.

فيصل بوغازي في ذمة الله

وتصدر هاشتاج فيصل بوغازي في ذمة الله، قائمة الموضوعات الرائجة على تطبيق التدوين “تويتر”، وسط دعوات الكثيرين له بالرحمة والمغفرة.

وأثنى “محمد الرويشد” بموهبته الفنية قائلاً: “فيصل بوغازي الله يرحمه فنان خفيف الظل وأجمل ما فيه عفويته اللطيفة أمام الكاميرا .. فنان يزرع الابتسامة رغم يده الثقيلة على الممثلين أثناء التصوير”.

“طلال” علق: “الله يرحمه ويغمد روحه الجنه ، شخص ادخل السعادة إلي قلوبنا وبشوش وما عمري شفت احد اشتكى منه أو تعدى على احد يا الله انك ترحمه وتوسع منازله وتربط على قلب أهله واسكنه فسيح جناتك”.

ونعى مشعل الغانم الفقيد بقوله: “احزني وآلمني خبر رحيل الفنان خفيف الظل فيصل بوغازي والذي رسم البسمة على شفاه المشاهدين لأكثر من ثلاث عقود ..عزاؤنا لأسرته الكريمة ولكل محبيه وللوسط الفني”.