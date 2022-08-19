سبب طلاق باسمة حمادة وأبرز أعمالها الفنية

تداول العديد من المواطنين والنشطاء على مختلف المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، سبب طلاق باسمة حمادة، حيث تمثل حياة المشاهير الخاصة محور اهتمام العديد من الأشخاص المتابعين لأخبار المشاهير من الوسط الفني، وبشكل خاص فقد شكلت قصة انفصال باسمة حمادة الفنانة الأردنية المعروفة والمقيمون داخل دولة الكويت عن زوجها الفنان الكويتي رامي العبدالله فوصل وجدل واسع بين الجماهير المتابعين لهم في مختلف أنحاء الوطن العربي.

سبب طلاق باسمة حمادة

تساءل العديد من المواطنين والجماهير المتابعين لفناني الكويت والمشاهير المعروفين في الوسط الفني حول سبب طلاق باسمة حمادة من زوجها الفنان رامي العبدالله، والجدير بالذكر أنه قد انتشرت العديد من التكهنات والتحليلات المتعلقة بسبب الطلاق، على الرغم من أن كلا الفنانين لم يعلنا عن سبب انفصالها سوى، بكلمات تدل على عدم تفاهمها ووجود الكثير من الخلاف الناتجة عن اختلاف وجهات النظر بينهما، واتفقا على الانفصال بالمعروف والالتزام بالاحترام وعدم الإساءة لبعضهما.

الفنانة باسمة حمادة السيرة الذاتية

ولدت الفنانة باسمة حمادة في العاصمة السورية دمشق عام 1969.

تبلغ من العمر 53 عام.

انتقلت مع عائلتها للسكن في دولة الكويت، واشتغلت بالفن والتمثيل منذ أن كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وهي من عائلة فنية معروفة، حيث تعلم أيضاً شقيقاتها لمياء حمادة وهدى حمادة بالتمثيل كذلك.

تخرجت الفنانة باسمة من المعهد العالي للفنون المسرحية.

من هو زوج باسمة حمادة السابق

تزوجت الفنانة باسمة حمادة مرة وحدة خلال حياتها من الفنان الأردني الجنسية رامي العبدالله، الذي يبلغ من العمر 48، حيث يصغر زوجته السابقة باسمة بنحو أربع سنوات.

حيث أعلن كلا منهما انفصالهما ولم تتزوج الفنانة مرة أخرى بعد الانفصال ولم تنجب أولاد من زوجها السابق.

أبرز أعمالها

قدمت باسمة خلال مشوارها الفني الكثير من الإنجازات والأعمال الفنية الحافلة، ومن أهمها: