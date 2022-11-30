ساعات وتبدأ فاعليات احتفال دبي بعيد الاتحاد .. مهرجان تسوق وحفلات وألعاب نارية

تستعد إمارة دبي خلال الساعات القادمة للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمجموعة من الفاعليات المتنوعة بين مهرجانات للتسوق، وحفلات وأمسيات ثقافية وغنائية، وألعاب نارية مميزة، إلى جانب مجموعة رائعة من الأنشطة الترفيهية الأخرى والتي ستشهدها جميع أحياء الإمارة.

تفاصيل فاعليات احتفال دبي بعيد الاتحاد

ينظم فاعليات الاحتفال، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتبدأ في يوم عيد الاتحاد الموافق 2 ديسمبر وتستمر حتى 11 من نفس الشهر، وفيما يلي لمحة عن أهم الفاعليات:

تبدأ الاحتفالات بسهرة غنائية تقام يوم 2 ديسمبر، يحييها مجموعة من كبار المطربين الأمارتين والخليجيين منهم عيضة المنهالي وداليا مبارك، وتقام الاحتفالية التي ستضم مجموعة من العروض الحصرية في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، وستتوافر تذاكر الحفل بالموقع الإلكتروني dubai.platinumlist.net، وبأسعار تبدأ من 100 درهم.

أما دبي فستيفال سيتي مول، فسوف يشهد حفل موسيقي يحييه الفنان فايز السعيد، كما سيقام عرض “تخيل”، بالإضافة لمجموعة من الألعاب النارية المميزة.

وفي منطقة تسوق سيتي ووك، ستقدم الفنانة الإماراتية شما حمدان، حفلاً موسيقياً في ساحة النافورة، بينما تشهد ذي بوينت عرض رائع للألعاب النارية، إلى جانب عروض أخرى بمنطقة السيف، وذا بيتش المقابلة جميرا بييتش ريزيدنس، وجزيرة بلوواترز.

عروض مراكز التسوق

كما تقدم مراكز التسوق بإمارة دبي، مجموعة من العروض احتفالاً بعيد الاتحاد، تتمثل في عروض ترفيهية وتراثية، وعروض للألعاب النارية، وفرص للفوز بجوائز رائعة.

كما تقام مجموعة رائعة من الاحتفالات الرياضية والترفيهية بالعديد من مراكز التسوق والاحتفال بدبي.