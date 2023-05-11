ريهام سعيد تغير تصريحاتها من “غلطتي إني مطلبتش مستندات” إلى “غلطة إعداد”.. عقب اتهامها الزور للفنان أحمد راتب في قضية وفاء مكي

وضحت الفنانة ريهام سعيد أن تصريحاتها عن الفنان أحمد راتب حول شهادته الزور في قضية الفنانة وفاء مكي الشهيرة بتعذيب الخادمتين، كانت غلطة إعداد ليس اكثر من ذلك.

وكشفت عن ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث علقت قائلة:” غلطة إعداد أنا بعتذر بشدة لأسرة المرحوم الفنان الكبير أحمد راتب الله يرحمه ويدخله فسيح جناته”.

وكانت قد نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشور آخر ولكن تم حذفه ، وقالت:” الحقيقة إني ذكرت اسم الفنان الراحل أحمد راتب في حلقة خاصة بقضية وفاء مكى، وبالرغم من إن المعلومات اللي وصلتني كان المصدر متأكد منها، إلا إني غلطت علشان مكنش معايا مستند رسمي، وده كان عشان صعوبة الحصول على مستند من 23 سنة”.

وتابعت:”وأنا بوجه اعتذار رسمي لعائلة الراحل أحمد راتب، وده مش علشان التهديدات اللي وصلتني، ولكن لأني غلطت فعلًا إني متأكدش بمستندات رسمية، وعلى فكرة أنا من جمهور الفنان وبعشق اعماله الفنية.. الله يرحمه ويُدخله فسيح جناته، وبعتذر مرة تانية وسوف يتم حذف الفيديو”.

وجاء ذلك بعد إتخاذ نجلة الفنان أحمد راتب الإجراءات القانونية للدفاع عن والدها من هذه التهمة.

وكانت قد قالت ريهام سعيد في برنامجها صبايا الشمس، في حلقتها مع ميار الببلاوي،:” إن هناك شهود عيان أكدوا لها، على أن أحمد راتب وممدوح وافى قد شهدوا زور فى قضية وفاء مكى، والتى مر عليها أكثر من 22 عامًا لصالح الفنانة”.

وظهرت ميار الببلاوي منذ عدة أيام مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج “صبايا الشمس” عبر قناة الشمس، وقالت:”وفاء مكى استغاثت بيا، وأخبرت زوجي بأنه حتى وإن قام بتطليقي بأني سأذهب وأقول ما أعرفه سواء اتاخد بشهادتي ولا لأ، وأنا شوفت الفتاتين بصحة جيدة بعد أن تركا منزل وفاء”.

وأضافت ميار:”وفي تاني يوم لما جوزي راح على الشغل، لقى ورقة فى صندوق البريد مكتوب عليها لو عاوزة ابنك يدبح روحي اشهدي مع وفاء فى المحكمة، ولو مش مصدقين ابعتوا الورقة إلى الطب الشرعي وتأكدوا من عمرها، وطول الفترة اللي فات كنت مُحتفظة بيها ليوم زي ده، علشان الحقيقية تتعرف ومفيش حاجة تستخبي”.

وتابعت الببلاوي:”وجوزى خد الورقة ومقلش ليا حاجة، وخادني وسافرنا على سوريا بحجة إن جدته مريضة، ولحد دلوقتي أنا مُحتفظة بورق السفر وميعاد السفر وميعاد عودتي من الخارج، وفي الفترة اللي سافرت فيها اتحكم على وفاء، وساعتها مكنش في مواقع تواصل اجتماعى، ولم أقرأ الجرايد وأعرف إيه اللي حصل فى القضية، ومكنتش متوقعة إن القضية يتحكم فيها بسرعة”.

وأنهت الاعلامية حديثها:”وبعد ما اتحكم على وفاء جوزي رجع بيا على مصر، واتصدمت لما عرفت اللي حصل وشوفت التبرعات اللي بتتبعت إلى والد الفتاتين وما يُقال عن الفنانة، وساعتها صممت إني أروح وأقول اللي شوفته لكن جوزي قالي اللى حصل، وإنه كان بيحميني أنا وابني، وقالي لو عاوزة ابنك يُقتل روحي اشهدي، وفهمني إن القضية اتحكم فيها خلاص وشهادتي مش هتنفع قى حاجة تاني، وربنا يسامحني مقدرتش ساعتها أعمل حاجة”.