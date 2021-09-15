ركين سعد تكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل “مدرسة الروابي للبنات”

كشفت الفنانة الأردنية ركين سعد السيلاوي، عن صور جديدة من كواليس مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” والذي قدمت من خلاله دور (نوف).

ونشرت ركين سعد، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” وعلقت عليها قائلة: “المزيد من الصور وراء الكواليس من مدرسة الروابي للبنات”.

ركين سعد، هي ممثلة أردنية، ولدت في 16 ديسمبر 1989 بعمان، والدها الإعلامي سعد السيلاوي، مدير مكتب قناة “العربية” في الأردن، ووالدتها فنانة ومصممة مجوهرات.

بدأت ركين، مشوارها الفني وهي في العاشرة من عمرها، من خلال المسرح، وحصلت على بكالوريوس دراما من جامعة إكسيتر البريطانية.

شاركت ركين، في العديد من الأعمال الهامة، أبرزها: “بالحجم العائلي” أمام النجم يحيى الفخراني، والذي عرض في رمضان 2018، وقدمت من خلاله دور (أميرة)، و”عمر” الذي عرض في رمضان 2012 وقدمت من خلاله دور (أسماء بنت أبي بكر)، و”واحة الغروب” أمام خالد النبوي، ومنة شلبي، والذي عرض في رمضان 2017، وقدمت من خلاله دور (مليكة)، وفيلم “العارف” أمام النجم أحمد عز، وقدمت من خلاله دور (ريم)، وأخيرًا “مدرسة الروابي للبنات”.

“مدرسة الروابي للبنات” هو مسلسل أردني، مكون من 6 حلقات فقط، بث لأول مرة على منصة “نتفليكس” في 12 أغسطس 2021.

بطولة: نور طاهر، وجوانا عريضة، وركين سعد، ويارا مصطفى، وفارس البحيري، وسميرة الأسير، وأندريا طايع، من تأليف وإخراج: تيما الشوملي.