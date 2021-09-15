ركين سعد تكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل “مدرسة الروابي للبنات”

بواسطة أسامة مقلد

كشفت الفنانة الأردنية ركين سعد السيلاوي، عن صور جديدة من كواليس مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” والذي قدمت من خلاله دور (نوف).

مدرسة الروابي للبنات

ونشرت ركين سعد، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” وعلقت عليها قائلة: “المزيد من الصور وراء الكواليس من مدرسة الروابي للبنات”.

ركين سعد، هي ممثلة أردنية، ولدت في 16 ديسمبر 1989 بعمان، والدها الإعلامي سعد السيلاوي، مدير مكتب قناة “العربية” في الأردن، ووالدتها فنانة ومصممة مجوهرات.

بدأت ركين، مشوارها الفني وهي في العاشرة من عمرها، من خلال المسرح، وحصلت على بكالوريوس دراما من جامعة إكسيتر البريطانية.

شاركت ركين، في العديد من الأعمال الهامة، أبرزها: “بالحجم العائلي” أمام النجم يحيى الفخراني، والذي عرض في رمضان 2018، وقدمت من خلاله دور (أميرة)، و”عمر” الذي عرض في رمضان 2012 وقدمت من خلاله دور (أسماء بنت أبي بكر)، و”واحة الغروب” أمام خالد النبوي، ومنة شلبي، والذي عرض في رمضان 2017، وقدمت من خلاله دور (مليكة)، وفيلم “العارف” أمام النجم أحمد عز، وقدمت من خلاله دور (ريم)، وأخيرًا “مدرسة الروابي للبنات”.

“مدرسة الروابي للبنات” هو مسلسل أردني، مكون من 6 حلقات فقط، بث لأول مرة على منصة “نتفليكس” في 12 أغسطس 2021.

بطولة: نور طاهر، وجوانا عريضة، وركين سعد، ويارا مصطفى، وفارس البحيري، وسميرة الأسير، وأندريا طايع، من تأليف وإخراج: تيما الشوملي.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.