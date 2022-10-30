رقم شركة إعمار العقارية واهم مشاريع إعمار الإماراتية والمصرية

شركة إعمار العقارية من أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية، حيث تأسست عام 1997م، وفي عام 2000 تم إدراج شركة إعمار العقارية في سوق دبي المالي وأعلنت عن رقم شركة إعمار العقارية، وبدأت في تنوع اهتماماتها في قطاع العقارات السكنية والتجارية.

رقم شركة إعمار الإماراتية

الاتصال متوفر على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم المجاني لشركة إعمار الإماراتية”emaar ” 0097180036227.

وإذا كنت تريد الاتصال من خارج دولة الإمارات العربية يرجى الاتصال على الرقم التالي:0097143661688.

رقم تليفون إعمار مصر

يمكن الاتصال على مدار 24 ساعة يوميا على رقم 16116.

مشاريع شركة إعمار في مصر

تتميز مشاريع شركة إعمار العقارية بتصاميم فريدة تلائم العملاء الطامحون في المجتمعات السكنية النابضة بالحياة والحيوية والجمال الساحر.

بيل في

في مدينة زايد الجديدة صممت بيل في بدقة عالية لضمان رقي في المستوى المعيشي والحياة الجميلة المرفهة، حيث تبلغ مساحة المشروع 500 فدان من المنظر الخلاب ذو الطبيعة الباهرة والمنازل التي تتميز بطراز معماري مميز وفريد، تشعر بالفخامة والرقي والإبداع في الجمال ، حيث توفر مساحات تتراوح بين 86 إلى 530 متر مربع للشقق، وتاون فيلا وفيلات مستقلة كاملة التشطيب.

الوادي

يعتبر الوادي قلب المشروع الذي يضخ الحياة في المساحة الخضراء الواسعة.

تاون سنتر

يوجد به مكاتب إدارية وعروض ترفيهية ويعد مركز للأنشطة المختلفة التي توفر أرقى وأشهى الأطعمة والمشروبات.

الشاطئ

السباحة وسط المناظر الخلابة الهادئة تقضي فيها عطلتك الخاصة.

نادي بيل في

استمتع بالأنشطة الفنية والرياضية والموسيقى وارقى الفنون.

البحيرة

استمتع بالبحيرة المحاطة بالمساحات الخضراء الواسعة والمناظر الطبيعية الخلابة.

البلازا

توفر جميع احتياجاتك من هايبر ماركت،مغسلة،مخبز.

كايرو جيت

كلوب هاوس.

تاون سكوير.

خدمة فندقية متميزة.

العقارات

فيلات إيلان وترفرونت.

فيدا رزيدنسز.

تاون سكوير بوتيك اوفيسيس.

إيلان.

إيدن.

جراند ريزيدانس.

أب تاون كايرو

في قلب القاهرة توجد أب تاون كايرو، في مكان مرتفع راقي يساعدك على الرفاهية والراحة حيث يرتفع 200 متر فوق سطح البحر ويتمتع بدرجة حرارة أقل من وسط المدينة بثلاث درجات مئوية.

أفضل المواقع المركزية.

مجتمع ذو خصوصية يتمتع بالأمن والأمان.

مناظر طبيعية خلابة للجولف.

ملعب جولف عالمي يحتوي على 18 حفرة.

حمامات سباحة واستراحات وصالات ألعاب رياضية.

العقارات

فانتن سايد.

منظر خلاب يطل على ملاعب الجولف والنافورة.

جولف ريزيدنس.

جولف فيستا.

سيليستا هيلز

سيليستا باي زا ليك.

شارع الأحلام.

مراسي

تقع في الساحل الشمالي ذات واجهة سياحية متميزة، تمتد على أكثر من 6.5 مليون متر مربع، تضم 23 مجتمع سكني وبها 5 شواطئ 3300 غرفة فندقية وملعب جولف و 18 حفرة، وتعد من أكبر المرسي الدولية في الشرق الأوسط.

كلوب هاوس.

ملعب جولف.

فنادق عالمية.

الشواطئ.

م بوريوم.

العقارات

فايا.

ليا.

سكابا.

مراسي باي.

ريفا جولف.

ذا فيلاج.

مارينا ويست.

مارينا قبور.

ميفيدا

مصممة خصيصا لتكون مجتمع صديق للبيئة حيث تجد المنازل محاطة بالطبيعة الخلابة، ومفيدا تعني بالإسبانية

حياتي.

طبيعة خلابة.

في قلب القاهرة الجديدة.

مجتمع صديق للبيئة.

كلوب هاوس.

البوليفارد.

ميفيدا بيزنس بارك.

ذا بليس.

منطقة البحيرة.

مركز إترنا الطبي.

العقارات

ذا بليس.

افنيوز رزيدنسز.

جاردنر.

جرينز.

بوليفارد ريسيدنسيز.

مشاريع إعمار الإماراتية

من أشهر مشاريع إعمار الإمارتية برج خليفة التحفة المعمارية السياحية وسط مدينة دبي.

برج خليفة.

ريل سينما.

دبي أوبرا.

كيدزانيا دبي.

أي كارت زعبيل.

دبي مول.

دبي مارينا مول.

مجمع الذهب والألماس.

سوق البحار.