رغد صدام حسين لأبيها في ذكرى ميلاده: يحتفل في هذا اليوم محبيك في كل أرجاء العالم ومتابع: يا ليت رغد تحكم العراق

كتبت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، على حسابها الوحيد والرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رسالة إلى والدها الراحل الرئيس صدام حسين، حيث قالت “يحتفل في هذا اليوم محبيك في كل ارجاء العالم،، كل عام ومحبي الرئيس الشهيد صدام حسين بخير وعز كبير بهذا اليوم الجميل،، كل عام وحبيب العراق بخير.”.

وبعد كتابة رغد هذه التغريدة انهالت عليها الردود من قبل متابعيها ومحبي والدها الرئيس الراحل صدام حسين رحمه الله، وأرفقت رغد صورة تجمع جميع أفراد أسرتها، ويتوسطهم صدام حسين.

إعدام صدام حسين

يشار إلى أن الرئيس الراحل صدام حسين، هو الرئيس الشرعي للعراق قبل الاحتلال الأمريكي لها عام 2003، وسقط نظامه على أيدي القوات الأميركية، وبحسب ما ورد من بيانات للسلطات الأمريكية، فقد تم القبض على حسين في السادس من ديسمبر عام 2003م، في مزرعة قرب تكريت، بعد خيانة أحد أقربائه له حين قام بالإبلاغ عن مكانه.

تم الحكم على حسين في الخامس من شهر نوفمبر عام 2006، بالإعدام شنقاً حتى الموت في قضية تدعى “الدجيل”، وتم تنفيذ الحكم في الثلاثين من شهر ديسمبر من العام 2006م، والموافق لأول أيام عيد الأضحى المبارك من العام 1427 هجري.

يا ليت رغد صدام تحكم العراق

وقال أحد المتابعين ويدعى «أحمد الرميثي»، رداً على تغريدة ابنة الرئيس الراحل “ماتتمنون ايام صدام ياليت رغد صدام تحكم العراق“.

وكتبت صاحبة حساب يدعى «سجى» “الله يرحم الوالد، الرئيس القائد، في ذكرى الميلاد، وكل عام وحضرتكم، والعائلة الكريمة بألف خير والصحة والسلامة”.

الله يرحم الوالد الرئيس القائد🌹✨ في ذكرى الميلاد.. وكل عام وحضرتكم والعائلة الكريمة بالف خير والصحة والسلامة 🇮🇶✨🌹🙏🏼 pic.twitter.com/KNJQKy6ktF — Saja🌹✨🦋💎🇮🇶🇸🇪 (@Saja3698) April 28, 2023

الجدير بالذكر أن رغد صدام حسين، هي أرملة حسين كامل وهو ابن ابن عم والدها، ورئيس هيئة التصنيع العسكري في عهد والدها، وهي الآن مقيمة في المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 2003، وهي الابنة الأولى والكبرى للرئيس صدام حسين، فهي بعد الابنين قصي وعدى، وقبل ابنتيه رنا وحلا، وهي حاصلة على بكالوريوس في الترجمة الإنجليزية، وهي من مواليد عام 1968.

هرب زوجها إلى الأردن عام 1995، محاولاً الانشقاق، لكن سرعان ما عاد إلى العراق مرة أخرى بعد عفو الرئيس عنه، لكن تمت تصفيته من قبل عائلته عام 1996، وله من رغد خمسة أبناء، هم: صدام، وبنان، ووهج، وحرير وعلي.