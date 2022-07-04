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رسمياً: إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر والسعودية وموعد بدء الإجازة وانتهائها

سعيد شعبان

من الأمور التي تشغل ملايين المصريين والسعوديين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، هي مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2022، ومنذ قليل صدر قرار من رئاسة الوزراء بمواعيد الإجازة الرسمية، والتي تصل إلى 9 أيام بالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم قرار إجازة السبت، ويدخل فيها أيضاً إجازة يوم الجمعة.

عاجل| رئيس الوزراء يسعد الملايين ويعلن إجازة عيد الأضحى والتي تصل لـ9 أيام والموارد البشرية تعلن مواعيد الإجازة

إجازة عيد الأضحى في مصر

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إجازة العيد ستبدأ من يوم السبت الموافق 9 يوليو الجاري، وتنتهي الخميس الموافق 14 يوليو 2022، وبهذا يكون الأسبوع كاملاً إجازة رسمية، ويدخل في الإجازة الجمعة 8 يوليو والتي توافق وقفة عرفات، كما يدخل في الإجازة يومي الجمعة 15 يوليو والسبت 16 يوليو، بالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم قرار إجازة السبت.

مفاجأة للعاملين في القطاع الخاص بشأن إجازة عيد الأضحى

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 رسمياً

وأكد الدكتور مدبولي أن أيام إجازة عيد الأضحى 2022 هي إجازة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية والإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، كما أكد مدبولي على استمرار أعمال الإمتحانات وفقاً للمواعيد المقررة سابقاً.

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إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاعين الخاص وغير الربحي

وفي سياق آخر فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد إجازة العيد للقطاع الخاص وغير الربحي والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق يوم عرفة وتنتهي يوم الإثنين، وبذلك تكون الإجازة 4 أيام.

سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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تعليق 1
  1. محمد بن شاري يقول

    شوكران لكوم

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