رسالة مؤثرة بسبب استشهاد عروسة في القصف على غزة “ألغي الحجز العروسة استشهدت” | صور

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما، منشور يتضمن صورة شاشة لمحادثة على تطبيق الماسنجر بين شخص ومسئول مواقع التواصل الاجتماعي في فندق.

وكان الشاب يطلب من المسئول عن الحجز لقاعة الأفراح، إلغاء حجز القاعة عن يوم ٢١ شهر ٧ لعام ٢٠٢٣، بسبب استشهاد العروسة دانيا عدس في القصف على غزة.

وكتب الشاب في رسالة : “الغي الحجز تبع شهر ٧ / ٢١، عشان العروسة استشهدت الله يرحمها”، ورد عليه المسئول قائلاً : “الله يرحمها يا رب ويجعل مثواها الجنة، شوفت الخبر، ربنا يصبر أهلها”.

ويستمر القصف على غزة تكرارا ومرارا، ويتضرر كثير من الفلسطينيين منذ زمن بعيد، ولكن المقاومة مستمرة من الفلسطينيين رجال ونساء وأطفال وشيوخ.