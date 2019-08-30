رسائل معايدة عام هجري سعيد 2019-1441 | عبارات تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1441

رأس السنة الهجرية الجديدة 2019-1441، تستطلع دار الإفتاء المصرية والعربية رؤية هلال غرة شهر محرم 1441 وسيتم تحديد بداية العام الهجري الجديد 1441 الذي يعتبر إجازة رسمية في مختلف المصالح الحكومية والخاصة، وقد بدأ العد التنازلي لمشاهدة أحلى مظاهر احتفال بالسنة الهجرية الجديدة 1441 يتم نشرها عبر العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تبادل رسائل معايدة بالسنة الهجرية الجديدة 1441، كلمات تهنئة العام الهجري السعيد 1441 مع تمنياتي بعام هجري سعيد على جميع الأمة الإسلامية العربية.

أجمل رسائل تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1441

خلال ساعات سيتم حسم بداية السنة الهجرية الجديدة 1441 وسيتم تحديد غرة شهر محرم 1441 عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، من خلال الحسابات الفلكية يتم اعتبار أول السنة الهجرية الجديدة 1441 يوم الأحد القادم 1 سبتمبر وكل عام والأمة الإسلامية بخير وسلامة.

معايدة عام هجري جديد 1441