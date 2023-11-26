رحيل الممثل طارق عبد العزيز: تعرف على التفاصيل

من هو طارق عبد العزيز؟

طارق عبد العزيز، الذي وُلد في 4 أغسطس 1968، كان ممثل مصري معروف، وكان الفنان الراحل قدم أكثر من 80 عمل فني خلال مسيرته، كان آخرهم ظهوره في مسلسل “أعمل إيه”، الذي عرض العام الماضي، واشتهر بأدواره الكوميدية والدرامية.

ماذا حدث لطارق عبد العزيز؟

في الأشهر الأخيرة، تدهورت صحة الفنان بشكل ملحوظ. في مايو 2023، تعرض لأزمة صحية مفاجئة، وبعد إجراء بعض الفحوصات الطبية الدورية، اكتشف وجود مشاكل في رسم القلب.

ما هي الخطوات التي اتخذت لعلاجه؟

خضع لعملية قسطرة في القلب، وشهدت حالته الصحية تحسنًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، ومع ذلك، للأسف، لم يتمكن من التغلب على هذه الأزمة وتوفي بعد تعرضه لأزمة قلبية.

ما هو تأثير وفاته على الوسط الفني؟

طارق عبد العزيز كان محبوبًا بشكل كبير في الوسط الفني ومن قبل الجمهور، لقد أثرى السينما والتلفزيون المصري بأدواره المتنوعة والمميزة، سيتذكره الجميع بكل حب واحترام.

وقد نعى العديد من الفنانين والمشاهير والمحبين الفنان الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بمسيرته الفنية وشخصيته الإنسانية، ومن بينهم الفنان عادل إمام الذي قال في تغريدة على تويتر: “وداعًا طارق عبد العزيز… صديقي وأخي وزميلي في العمل… فقدتك وفقد الفن رجلًا عظيمًا ومبدعًا أسأل الله أن يتغمدك برحمته ويسكنك فسيح جناته”.