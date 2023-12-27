رحلة صيد تتحول إلى كابوس… مقتل سائحين من الخليج في الصحراء العراقية

في حادث مأساوي، أعلنت السلطات العراقية عن العثور على جثتي سائحين من الكويت والسعودية كانا قد اختفيا في محافظة الأنبار الأسبوع الماضي، وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح إن السائحين كانا في رحلة صيد في منطقة صحراوية بين الأنبار وصلاح الدين عندما تعرضا لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.

ما هي ردة فعل الخارجية الكويتية؟

وأضاف الوزير أن الخارجية الكويتية تابعت القضية على مدار الساعة مع السلطات العراقية التي بذلت جهودًا كبيرة للعثور على السائحين والكشف عن ملابسات الحادث، وأشار إلى أنه أوعز للسفارة الكويتية في بغداد بمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثتين إلى الكويت، وشكر الوزير الحكومة العراقية والقوات الأمنية على تعاونهم وتفانيهم في هذه القضية الحساسة.

من هم المشتبه بهم في الحادث؟

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهم إن المنطقة التي وقع فيها الحادث تعتبر معقلًا لبقايا تنظيم داعش الإرهابي الذي ينفذ هجمات متفرقة على القوات العراقية والمدنيين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ما هي خطورة الصيد في الصحراء العراقية؟

يذكر أن الصيادون من دول الخليج يقومون برحلات إلى الصحراء العراقية بحثا عن الصقور التي تعتبر هواية شعبية في المنطقة، وكانت هذه الرحلات قد توقفت بسبب الحرب والاضطرابات في العراق، لكنها عادت مؤخرًا بعد تحسن الأوضاع الأمنية، ولكن يبدو أن هذه الرحلات لا تزال تحمل مخاطر كبيرة على حياة الصيادين وسلامتهم.