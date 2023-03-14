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رامز نيفر إند 2023.. تفاصيل برنامج رامز الجديد في شهر رمضان المبارك

السيد عبد المنعم

برنامج الموسم كما يقال لا يخلو شهر رمضان من كل سنة من برامج رامز جلال الشهيرة، وكل عام بفكرة جديدة وبمقلب جديد، وهذا العام قد صرح رامز في بوستر إعلاني لبرنامجه المعتاد ولكن بفكرة جديدة باسم رامز نيفر إند، وكانت مقدمة البوستر كالتالي” بسم الله وتوكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

رامز على تويتر

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يتابع رامز مختلف المواقع على السوشيال ميديا ومن ضمن هذه المواقع هو التويتر ويعلق رامز في تعليق على الصفحة الخاصة به ويقوم بمعايدة جماهيره بمناسبة قدوم وقرب شهر رمضان الكريم ويقول” رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين….. وأنا اللي رامز نيفر إند في رمضان 2023 على إم بي سي مصر والله المستعان.

قناة MBC masr

وروج حساب MBC Masr على إنستجرام لإطلاق برنامج رامز، حيث كتب: “في انتظار رامز نيفر إند في رمضان، حصريًا لقناة MBC مصر” حيث أن العرض كالعادة يتم برعاية هيئة الترفيه السعودية، والذي حقق نجاحا هائلاً، وذلك بشهادة الكثير من الجمهور كل عام خلال شهر رمضان، حيث عدد المشاهدات التي نالها، سبب الضيوف التي يستقبلها في البرنامج من السعودية ومصر والعالم العربي، وعلى الرغم أن هناك انتقادات لهذا البرنامج إلا أنه له شعبية كبيرة جدا في جميع أنحاء العالم وخاصة العالم العربي.

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السيد عبد المنعم

أحمد السيد محرر في موقع نجوم مصرية، أعمل في مجال تحرير الأخبار الرياضية والمتنوعة منذ 2021، ولدي خبرة في العديد من المواقع الإلكترونية.


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