رابط موقع تسجيل ضباط الجيش الكويتي 2022 وشروط التسجيل عبر موقع الكلية

أعلنت القوات المسلحة في الكويت عن فتح تسجيل ضباط الجيش الكويتي 2022، وذلك لأصحاب المؤهلات والراغبين في العمل بالقوات المسلحة في الكويت، وفتحت الداخلية الباب امام المتقدمين بالانتساب الى وحداتها العسكرية، ويبحث الناس في الكويت باستمرار عن رابط وشروط التسجيل في ضباط الجيش الكويتي، والمستندات المطلوبة للتقديم في الوظيفة.

موقع تسجيل ضباط الجيش الكويتي 2022

وعن موقع تسجيل ضباط الجيش الكويتي 2022 فيستطيع طلاب لمراحل التعليمية المختلفة التسجيل بكل سهولة في موقع كلية علي الصباح العسكرية في الكويت، وأعلنت القوات المسلحة في الكويت عن اطلاق الموقع الإلكتروني حتي يتثنى للطلاب الراغبين في العمل بالقوات المسلحة الكويتية التقديم احد القطاعات المختلفة المتواجدة مثل القوات ( البرية، الجوية، البحرية) وذلك بشروط معينة حددتها الكلية، والتي لابد من توافرها في الشخص المتقدم في الوظيفة.

شروط القبول ضباط الجيش الكويتي 2022

أعلنت كلية علي الصباح العسكرية عن الشروط التي لابد من تواجدها للقبول في ضباط الجيش الكويتي، مع الاخذ في الاعتبار انه تختلف الشروط بحسب المؤهلات العلمية العلمية المختلفة أمثال ( الحاصلين على الشهادة الجامعية، الحاصلين على شهادة الدبلوم، الحاصلين على الثانوية العامة، وجاءت اهم

الشروط المطلوبة من المتقدمين كالاتي:

أن يكون المتقدم للوظيفة يحمل الجنسية الكويتية. أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالسيرة الحسن، وان يكون حسن السلوك وحسن المظهر. عدم وجود أي احكام سابقة على المتقدم في قضية او جناية خاصة بالشرف أو الأمانة. ألا يكون المتقدم قد تم فصله في السابق من أي وظيفة عامة، وفقاً لحكم قضائي. أن يكون المتقدم للوظيفة لائقاً طبيا ولا يعاني من أي امراض مزمنة او خطيرة طبقا للكشف الطبي. كما يشترط ان يكون المتقدم للوظيفة يحمل شهادة بإحدى المؤهلات العلمية المطلوبة في الوظيفة للقبول. وأن تكون الشهادة العلمية التي يحملها المتقدم معترفاً بها من قبل وزارة التربية والتعليم في الكويت. كما يجب عدم مرور أكثر من عامين على حصول المتقدم على المؤهل المطلوب المتقدم في الوظيفة. أن يكون المتقدم للوظيفة غير متزوج، كما يُستثنى من هذا القرار الطلاب الذين في المرحلة الجامعية. طول المتقدم يشترط الا يقل عن 165 سم، وأن يكون الطول متناسباً مع الوزن. يتطلب من المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية، وجميع اختبارات القبول التي يتم إجراؤها في الكلية العسكرية.

نسب قبول ضباط الجيش الكويت 2022

وعن نسب قبول الطلاب في الكلية ل أصحاب المؤهلات المختلفة في ضباط الجيش الكويتي، والتي جاءت على النحو التالي:

القسم العلمي بنسبة 65%، والقسم الادبي بنسبة 70%، وهذه النسبة لحملة شهادة الثانوية العامة.

بالنسبة لحملة الشهادة الجامعية بتقدير جيداً على الأقل .

اما بالنسبة للحاصلين على شهادة الدبلوم أن يكون التقدير جيد على الأقل للتخصص العلمي، وجيدا جداً على الأقل للتخصص الأدبي.

خطوات التسجيل في ضباط الجيش الكويتي 2022

وعن خطوات التسجيل في ضباط الجيش الكويتي في موقع الكلية العسكرية يكون عن طريق اتباع الخطوات التالية: