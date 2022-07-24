رابط smartservices. ica. gov. ae لتصريح دخول كافة المقيمين بالإمارات

من ضمن الخدمات الإلكترونية المتميزة، والتي يرتفع البحث عنها بالإمارات، خدمة إستخراج تصريح دخول للمقيمين، من خلال رابط smartservices. ica. gov. ae وهو الرابط الإلكتروني، الذي يسمح لكم بتنفيذ المهام عن بعد، بكل سهولة ويسر، وهو تابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الذي يقوم بتنفيذ المهام عبر الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية، ويتم تقديم العديد من الخدمات التي سوف نتطرق لها في السطور المقبلة.

من ضمن الخدمات المتاحة خدمة تجديد بطاقة هوية، وتعديل البيانات التي تخص القيد، وإصدار بطاقات هوية للمقيم، وإصدار جواز السفر أو تجديده، بالإضافة إلى إصدار خلاصة قيد جديدة، ولعل هذا الأمر، سهل على الجميع إستخراج الأوراق الحكومية اللازمة، من خلال الإنترنت عن بعد، منعًا من الإختلاط والتزاحم بالمكاتب الحكومية، والرابط يعمل بشكل طبيعي.

رابط إستخراج تصريح دخول المقيمين 2022

التسجيل من خلال الرابط https://smartservices.icp.gov.ae/

قم بتسجيل الدخول من خلال حسابك الشخصي على الموقع

يمكنكم متابعة البيانات وملء الإستمارة التي تخص التصريح

تأكد من البيانات المرفقة، وذلك حتى لا يتم رفض الطلب

قم بحفظ عملية التسجيل إن أمكن وتابع الطلب عبر البوابة الإلكترونية

منصة ica gov ae

يمكنكم إختيار بين خدمات الأفراد أو خدمات المؤسسات العامة، كما يمكنكم متابعة خدمات مكتب الطباعة، وفي الأقسام المتاحة، تجد إنشاء حساب جديد أو إستخدام الحساب السابق والذي سبق وأن قمت بتسجيله بالمنصة.

كيفية إستخدام خدمات تمديد التأشيرة

يمكنكم متابعة الخدمة عبر البيانات التعريفية للمكفول، أو المستفيد من الخدمة، من خلال إدخال بعض البيانات التي تخصك:

أدخل رقم الجواز الخاص بك أو الوثيقة

نوع الجواز

إدخال تاريخ الميلاد

إدخال الجنسية الحالية

أضغط على أنا لست روبوت ثم إستكمل البحث

وحول التأشيرات المسموح تمديدها هي السياحيه لبعض الدول، ولحاملي التأشيرات الخاصة من رعايا الهند المقيمين في أمريكا وبريطانيا والإتحاد الأوروبي، والتأشيرة التي تخص إنهاء الإقامة الذهبية، والسياحية طويلة الأمد 5 سنوات لكافة الحنسيات.