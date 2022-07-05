رابط mocd. gov. ae وزارة تنمية المجتمع (تسجيل معالي حصة بوحميد) لعلاوات التضخم

رابط موقع mocd. gov. ae هو التابع لهيئة تنمية المجتمع في الإمارات، والتي فتحت بدورها الباب، للتسجيل في حصة معالي بنت عيسى بوحميد، الصادرة من الأوامر العليا، لرئيس الإمارات، حيث تم فتح الباب أمام التسجيل بشكل إلكتروني للجميع، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، للفئات المستحقة للدعم، وهو دعم نقدي مؤقت، يتم صرفه للعاطلين عن العمل، ولمحدودي الدخل في الإمارات، وهو الأمر الذي وجد استحسان بين الجميع، حيث شمل العاطلين فوق سن 45 عام، وأصحاب الدخول البسيطة، يمكنكم متابعة الرابط الإلكتروني للتسجيل في المكرمة الإماراتية، ودعونا نتطرق لهذا الأمر.

برنامج ذوي الدخل المحدود في الإمارات، هو الذي يتم مباشرته بالتنسيق مع الجهات المحلية، ذات العلاقة بالشأن الإجتماعي، وهو بحث الحالات المختلفة، لمن يتقدم لصرف الدعم النقدي، ويتم بحث حالته، والتأكد من استحقاقه للدعم، ومن ثم صرف المساعدات بشكل آلي له، ويتم هذا الأمر بشكل سريع وبكل دقة، وأعلنت هيئة تنمية المجتمع، بأنها ستوضح الآليات العامة للصرف اعتبارًا من الثلاثاء 5 يوليو 2022.

رابط تسجيل حصة بوحميد 2022

للتقديم تابع هذا الرابط، والجميع بالثناء الكبير، على دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لدوره في إصدار الأوامر السامية، بإعادة هيكلة برنامج الدعم الإجتماعي، وهو الدور الرسمي الكبير، لتوفير حياة مناسبة لذوي الدخل المحدود، والعاطلين عن العمل، ودعم الأسر يكون بعد فحص الحالات الخاصة بهم، ويتم هذا الأمر من قبل هيئة وزارة تنمية المجتمع بالإمارات.

mocd. gov. ae وزارة تنمية المجتمع

وأفادت الهيئة بأن الموقع تعرض لضغط كبير في الساعات الماضية، مما يؤثر على كفاءته العملية أمام عمليات التقديم والتسجيل الإلكتروني، ولكن الطاقم الفني يعمل بكل جهد، من أجل الوصول لمعدل أفضل من السرعة، وقد تم رفع ميزانية الدعم من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم، قم بتقديم طلبك الآن في حالة استحقاقك للدعم النقدي.