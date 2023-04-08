رابط نتائج مسابقة الترقية 2023 عبر موقع وزارة التربية الوطنية المغرب men.gov.ma والشروط المطلوبة

حاز رابط نتائج مسابقة الترقية بالاختيار للعام الجاري 2023 على نسبة بحث كبيرة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بهدف التعرف على أسماء الأشخاص الذين تم ترشحهم من الصف الثاني ليكونوا بالصف الأول، بالتزامن مع قيام وزارة التربية الوطنية المغربية بتحديد سقف الاختيار والإعلان عنه بشكل رسمي، لذا نوضح طريقة استخراج النتائج والشروط الموضوعة من قبل الوزارة والتي يجب توافرها لدى الأشخاص المتقدمين من أجل الارتقاء بالمستوى الوظيفي الخاص بهم، وهي الخاصة بكلًا من الترقية والاختبار والسقوف بالمغرب.

رابط نتائج مسابقة الترقية 2023

وزارة التربية الوطنية بدولة المغرب حرصت على توفير كافة نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف الخاصة بالعام الحالي 2023 من خلال رابط إلكتروني مباشر، من خلاله يستطيع كافة الأشخاص المتقدمين في المسابقة من أجل تحسين المستوى الوظيفي إلى التعرف على نتائجها عبر الإنترنت، وذلك بعد أن قامت الوزارة وفقًا لتلك النتائج بتحديد المعلمين المتميزين لترقيتهم كما يلي:

من الصف الأول إلى الدرجة الممتازة.

من مرحلة التعليم الثانوي المؤهل من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.

أما فيما يخص النتائج الخاصة بترقية المفتشين التربويين، فهي كما يلي:

في مرحلة التعليم الثانوي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الأولى الدرجة الممتازة.

التعليم الابتدائي ترقيتهم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة؟

المرشدين في التخطيط التربوي:

الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة.

أعضاء الإداريين:

ترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.

المهندسين الحكوميين:

يحصلون على ترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة

استخراج نتائج المسابقة إلكترونيًا

الذهاب إلى موقع وزارة التربية الوطنية المغربية. تسجيل الدخول بشكل صحيح. تدوين البيانات المطلوبة وتحديد تبويب نتائج الترقية بالاختيار. تحديد المرحلة ثم النقر على نتائج الترقية.

شروط وضوابط الترقية

كشفت وزارة التربية الوطنية المغربية عن جميع ضوابط و شروط الحصول على الترقية فيما يخص الاختيار والسقوف، وقد جاءت كما يلي: