رابط الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية وطرق التواصل

تقدم وزارة الصحة الكويتية الكثير من الخدمات المميزة للمواطنين في الكويت أو المقيمين علي أرضها بشكل إلكتروني حيث وفرت الكثير من الوقت والجهد عليهم، وتعد وزارة الصحة في الكويت من الوزارات الهامة في الدولة وهي منوطة بتقديم الخدمات الصحية بشكل إلكتروني ووفرت الوزارة الكثير من قنوات التواصل معها من أجل الاستفسار والمقترحات وعند تقديم شكوي متعلقة بالوزارة، بالإضافة إلي تطبيق للوزارة وتوفر من خلاله الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني والعديد من المعلومات الهامة التي تهم المواطنين والمقمين علي حد سواء.

ونتاول في التقرير التالي الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية والخدمات التي يقدمها الموقع بالإضافة إلي موقع وزارة الصحة في الكويت تسجيل الدخول وتطبيق وزارة الصحة الكويتية وكيفية التحميل وطرق التواصل مع وزارة الصحة ورابط الموقع الرسمي وغيرها من المعلومات المتعلقة الهامة.

الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية والخدمات التي يقدمها

يوفر تطبيق وزارة الصحة الكويتية العديد من الخدمات التي نالت علي إعجاب الكثير من المواطنين والمقيمين علي أرض الكويت، ووفر الكثير من الوقت والجهد عليهم ووفر عناء الذهاب إلي مقر الوزارة ومكاتبها، حيث يتيح موقع وزارة الصحة في الكويت الخدمات التالية:

يمكن من خلال الحصول علي خدمات حجز المواعيد في المراكز الصحية الكويتية. يوفر الموقع خدمة الإجازات المرضية بشكل إلكتروني. يوفر خدمة تسجيل الضمان الصحي للأفراد المقيمين. يمكن من خلاله معرفة المواعيد في إدارة العلاج بالخارج. يمكن الحصول علي حالة التقارير الطبية ودفع الرسوم وعرض التقارير الطبية بكل سهولة. يوفر خدمة البحث عن العيادات والمستشفيات القريبة. يوفر الموقع خدمة مواعيد إدارة الطب العام مثل مواعيد الفحص قبل الزواج وكذلك الفحوصات الخاصة بالعمالة الوافدة.

الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية تسجيل الدخول

أتاحت وزارة الصحة الكويتية، إمكانية التسجيل علي الموقع الإلكتروني بكل سهولة وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول بشكل مباشر إلي موقع وزارة الصحة الكويتية الرسمي والانتقال إلي تبويب تسجيل الدخول. كتابة اسم المستخدم في المكان المخصص له. إدخال كلمة المرور في مكانها ومن ثم يتم الضغط علي أيقونة “دخول”. الدخول علي الصفحة الرئيسية للموقع والاستمتاع بالخدمات.

روابط تطبيق وزارة الصحة الكويتية

أطلقت وزارة الصحة في الكويت، تطبيق إلكتروني خاص به وهو تطبيق رسمي لها في الكويت، وهو يوفر العديد من الخدمات الصحة للمواطنينن والمقميمن خلال الدخول علي البوابة الإلكترونية للتطبيق، ووفرته السلطات الكويتية حيث يمكن تحميله علي جميع أجهزة الجوالات الذكية من خلال روابك التحميل الموجود علي شبكة الإنترنت ويمكن تحميل التطبيق من خلال:

أجهزة الأندرويد: يمكن تحميل تطبيق وزارة الصحة الكويتية لأجهزة الأندرويد من متجر جوجل بلاي.

أجهزة الآيفون: يمكن تحميل تطبيق وزارة الصحة الكويتية لأجهزة الآيفون من خلال متجر أب ستوري.

كيفية التواصل مع وزارة الصحة الكويتية

وفرت وزارة الصحة في الكويت العديد من قنوات التواصل، للتسهيل علي المواطنين والمقمين، ولتناسب جميعهم للاستفسار عن الخدمات المقدمة أو تقديم شكوي أو مقترح حيث يمكنهم اختيار طريقة تواصل من الطرق التالية:

البريد الإلكتروني: يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني لوزارة الصحة الكويتية وهو [email protected]

صفحة تويتر: يمكن التواصل مع وزارة الصحة عبر صفحة وزارة الصحة الكويتية علي تويتر.

الانستجرام: يمكن للمواطنين والمقيمين التواصل من خلال صفحة الوزارة علي الإنتسجرام.

الهاتف: يمكن التواصل بشكل مباشر من خلال رقم هاتف وزارة الصحة وهو+965 2487-7422.

رابط الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية

يمكن للمواطنين والمقيمين في الكويت، الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، والحصول علي الخدمات المميزة التي يقدمها الموقع، بجانب الحصول علي رابط الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، ومن ثم يمكنهم تسجيل الدخول في موقع الوزارة والاستفادة من الخدمات بشكل إلكتروني التي توفرها الوزارة.