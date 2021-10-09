رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي hrsd.gov.sa الجديد 1443 وشروط التقديم

تسعى دائماً المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات والمساعدات التي تستطيع من خلالها مساعدة المواطن السعودي، لهذا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي تبذل تعمل بشكل مستمر لتوفير الدعم والمساعدة لكافة الاسرة المحتاجة داخل المملكة، لهذا تعد خدمة الضمان الإجتماعي من أعظم الخدمات التي قدمتها في السنوات الأخيرة كما تسعى دائماً على تطوير هذه الخدمة لمساعدة أكبر عدد ممكن، لهذا سنقدم لكم خطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي لكي تستطيع الحصول على الدعم.

رابط التسجيل في خدمة الضمان الإجتماعي الجديد 1443

لكي تستطيع التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد عليك تتبع هذه الخطوات التالية:

أولاً عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التنمية البشرية والضمان الإجتماعي.

ستظهر لك على الفور الصفحة الرسمية للموقع، عليك اختيار حساب الجديد.

ثم الضغط على معاش الضمان الاجتماعي،

سيتطلب منك إدخال بعض البيانات والمعلومات مثل الاسم، رقم الهوية، ورقم الهاتف، محل الإقامة، البريد الإلكتروني.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة، ثم الضغط على تأكيد.

سيتم إرسال رسالة نصية تؤكد على تقديم الطلب.

شروط التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم إلى معاش الضمان الاجتماعي لكي يستطيعوا مساعدة أكبر عدد ممكن من المواطنين، والشروط هي:

يشترط في الضمان الإجتماعي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم في دولة المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري الخاص به 6000 ريال سعودي.

يشترط عدم انضمامه في برامج اخرى تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعي.

إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

الفئات المستفيدة من الضمان الإجتماعي الجديد

هناك فئات معينة يستهدفها خدمة الضمان الإجتماعي وهم:

جميع المواطنين محدودي الدخل. المواطن الذي يبلغ من العمر 60 عام واكثر. المراة المطلقة التي لا دخل شهري لها. جميع الأسر التي يعاني منها الأب من الإدمان. المرأة الأرملة التي فقدت زوجها.

وهكذا نكون قدمنا لكم كافة المعلومات المتعلقة بضمان الاجتماعي السعودي الجديد 1443 من حيث الشروط و الفئات المستهدفة.