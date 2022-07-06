رابط التسجيل في استمارة التقديم على تعيينات عقود 1000 درجة وظيفية العراق 2022 لجميع المحافظات

تم فتح باب التسجيل في استمارة التقديم على تعيينات عقود 1000 درجة وظيفية العراق أمام الحاصلين على شهادات البكالوريوس والدبلوم، فقد قامت وزارة العمل بتوزيع هذه العقود على جميع الوحدات الإدارية في المحافظات العراقية، ولكن مع مراعاة الكثافة السكانية لكل مدينة، ويتم فتح باب التسجيل في استمارة التقديم على 1000 درجة تدريجياً لكل محافظة على حدى وذلك من خلال موقع الرسمي لديوان المحاقظة، ليتم بعد ذلك المفاضلة بين المتقدمين.

رابط التسجيل في استمارة التقديم على تعيينات عقود 1000 درجة وظيفية

قد تم فتح باب التسجيل في كثير من المحافظات العراقية (النجف، بابل، واسط) والجميع بانتظار فتح باب التسجيل بنظام التعاقد لباقي المحافظات، ويمكن التقديم على 1000 وظيفة كالتالي:

الدخول على ديوان المحافظة التي تقيم بها.

بعد ذلك إنشاء حساب جديد، بتسجيل بيانات حقيقية (الاسم، اسم الأم، رقم البطاقة الوطنية) اختيار اسم مستخدم وكلمة مرور مناسبة.

بعد ذلك في خطوة التقديم على وظيفة 1000 درجة قم بتسجيل كافة البيانات الإجتماعية، العلمية والعملية.

رفع نسخة من الوثائق والشهادات الرسمية.

عليك تسجيل بيانات صحيحة فهي سوف تخضع لمختص حتى يتأكد من صحتها.

معايير المفاضلة بين متقدمين على 1000 وظيفية العراق 2022

بالتأكيد سوف يتم تقديم أعداد كبيرة للحصول على هذه الوظائف، خصوصاً أنها متاحة لخريجي الدبلومات والجامعات، لذلك تم وضع مجموعة من النقاط يتم المفاضلة من خلالها بين المتقدمين:

يتم احتساب نقطة على كل سنة مرت على تخرج المتقدم، وذلك على حسب سنة التخرج المثبتة في الشهادة العلمية.

خريجين المعاهد والكليات الحكومية الصباحي يحتسب لهم 3 نقاط.

المعاهد والكليات الحكومية المسائي يتم احتساب نقطتين.

باقي الكليات الأخرى نقطة واحدة فقط.

المتقدمون المتزوجون يحتسب لهم نقطة، وفي حال وجود أطفال يتم حساب نقطة على كل طفل.

المستمسكات المطلوبة

يلزم عند التقديم رفع مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة وهي:

يتم تقديم نسخة إلكترونية من مستمسكات المتقدم الشخصية.

نسخة إلكترونية من الشهادات الدراسية.

وبذلك نكون تعرفنا على رابط التسجيل في استمارة التقديم على تعيينات عقود 1000 درجة وظيفية العراق 2022، وكذلك المحافظات العراقية التي ظهرت بها استمارة 1000 وظيفية.