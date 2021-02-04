رابط الاستعلام عن نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الثانوية العامة للعام 2020-2021

أعلنت وزارة التعليم في الأردن عن موعد ظهور نتائج التكميلي التي ينتظرها آلاف الطلبة وأولياء الأمور من اجل تقرير مصير الأبناء في الجامعات التي يلتحقون بها، والتي تحدد مستقبل الطلبة فيما بعد على حسب توجهات كل منهم. ومع الساعات القليلة القادمة تكون فرحة الطلبة في الحصول على النتيجة، ونرفق لكم رابط الاستعلام وطريقته من خلال هذا المقال.

رابط الاستعلام عن نتائج الامتحان التكميلي

يمكن الاستعلام عن نتائج الامتحانات التكميلية للثانوية العامة التي يبحث عنها الطلبة في الأردن من خلال الرابط والخطوات التالية:

التوجه إلى الرابط الخاص بالنتيجة الذي وضعته وزارة التعليم بالأردن وهو” www.tawjihi.jo

وفرت الوزارة على الصفحة الرئيسية مباشرة وسائل الحصول على النتيجة.

يتم كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة له.

كتابة رمز التحقق في الصورة المرفقة.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد الحصول على نتيجة الثانوية في الأردن

حددت وزارة التعليم الأردنية موعد ظهور النتيجة على موقعها عبر منصة التوجيهي يوم الرابع من شهر فبراير شباط 2021، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً سوف يتم ظهور النتيجة على الموقع ويجب كتابة رقم الجلوس بصورة صحيحة حتى يمكن الحصول على النتيجة.

أرفقت الوزارة مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها في الاحتفال بالنجاح والتفوق ومنها: