رئيس هيئة الترفيه السعودية، يتخذ إجراءات ضد عدة أشخاص

تعليقات ساخرة







تلقى المستشار تركي آل الشيخ عديد التعليقات التي قال عنها حسب رأيه أنها أساءت له في شخصه وانه سيلجأ الى القانون و سيتخذ كل التدابير القانونية ضد ما يقارب 54 شخصا.

وجاءت هذه التعليقات و الشتائم عبر الفيس بوك في الأيام السابقة ,كما أضاف رئيس نادي ألميريا الإسباني بأن هناك أشخاص يريدون تدمير العلاقة بين البلدين الشقيقين مصر و السعودية متناسين العلاقة الأخوية بين الشعبين والبلدين واستهل قوله بأن مصر في قلبه مثلها مثل المملكة العربية السعودية و أضاف سأقوم بتتبع هذه القضية الى الاخر و سأعرف في النهاية من يقف وراء هذه الألاعيب والمؤامرات و صرح ايضا متهما ضمنيا بعض الأشخاص في تصريحاته .







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تركي آل الشيخ يلجاء الى القضاء المصري

وعلق رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه في القيسبوك “سوف اقوم باتخاذ الاجراءات القانونية “.







يذكر أن آل الشيخ تعرض الى عديد الانتقادات داخل المجال الرياضي المصري خاصتا أثناء توليه رئاسة فريق بيراميدز و هذا ما دفعه الى الخروج من الفريق و توجهه الى رئاسة احد الفرق الاسبانية و هو فريق ألميريا .

وتوعد تركي الأشخاص المتسبيبين في هذه التعليقات و الشتائم “و ذكر أسمائهم أيضا “و كل من أساء له ” عبرة لكي لا يقع احد مثلي في نفس هذا الفخ”.

كما أتجه في اخر التدوينة متحديا 54 شخصا بعدم فسخ التعليقات إذا هم مقتنعين بها.

“خليكو شجعان متمسحوش الإساءات دي اذا مقتنعين فيها لانها موثقة عندي”.

هذا و حسب موقع صدى البلد نيوز الالكتروني التي نقلت الخبر “ستودع القضية لدي القضاء المصري”.