ذكرى وفاة شفيق جلال رحلته من صانع أحذية “لإستاذ الموال”

يحل اليوم ذكري وفاة الفنان شفيق جلال الذي أطرب الجميع بأغانيه ومواويله الشعبية الذي لا تنسي،كما شارك في العديد من الأعمال الفنية الهامة خاصة “خلي بالك من زوزو” أمام سندريلا الشاشة الفنانة سعاد حسني.

ونستعرض أهم المحطات الفنية في حياة الفنان شفيق جلال.

ولد المطرب شفيق جلال في 15 يناير 1929 بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة وهو وحيد والديه ، عمل في العديد من المهن منها صانع أحذية، قبل أن يتجه إلى عالم الغناء فى الأفراح، ويقوم بجوله غنائية عبر الأقاليم، اعتمدت الإذاعة شفيق جلال مطربا عام 1943، وكانت الانطلاقة الأولى للفنان شفيق جلال جاءت من خلال إحدى حفلات الفنان عبد الحليم حافظ حيث تأخر عبد الحليم عن الحفلة ما دفع المنظمون للاستعانة به.

بدأت رحلة شفيق جلال في عالم السينما من خلال فيلم (سر طاقية الإخفاء) عام 1946، توالت أعماله الفنية بعد ذلك فيما تعد أفلامه مع المخرج حسن الإمام من المحطات الفنية الفارقة في حياته مثل فيلم (خلي بالك من زوزو، حكايتي مع الزمان، أميرة حبي أنا)، ومن أشهر أفلامه التي قام بالغناء والتمثيل فيها “خلي بالك من زوزو” أمام سعاد حسني وتحية كاريوكا.

شفيق جلال من من الرواد الذين قدموا فن الموال ولقب بـ “أستاذ الموال”، وقام شفيق جلال بتقديم العديد من الصور والبرامج الغنائية للإذاعة من أهمها: “أوبريت المعرض، والليلة الكبيرة، والزفة”، وتوفى شفيق جلال بعد إصابته بمرض الكلى في يوم 15 فبراير عام 2000 عن عمر يناهز 71 عامًا.