ذكرى وفاة “حاتم ذو الفقار”.. لماذا بكي بشدة قبل وفاته؟ 

يحل اليوم ١٥ فبراير ذكري وفاة الفنان الراحل حاتم ذو الفقار الذي ولد بقرية ساحل الجوابر بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

انتقل حاتم مع أسرته للعيش في منطقة العباسية بالقاهرة، وهناك رغب والده في إلحاقه بالكلية الحربية، إلا أنه تركها في العام الثاني من أجل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل بعد ذلك منه على بكالوريوس في قسم التمثيل والإخراج.

بدأ مشواره الفني من خلال المسرح القومي ، وشارك في العديد من الأفلام مثل “العمر لحظة” و “عنتر شايل سيفه” و “المدبح” وغيرها.

تزوج حاتم ذو الفقار 3 زيجات، الأولى من «كريمة» ابنة الصحفي الكبير إبراهيم الورداني، والثانية من الفنانة «نورا» شقيقة الفنانة بوسي التي انفصلت عنه لخلافات شخصية ، والثالثة كانت من خارج الوسط الفني، لم يدم زواجه بأي زوجة منهن ولم ينجب من الزيجات الثلاثة.

ثم ابتعد فترة عن الأضواء بعد تعرضه لحادث سيارة أثر بعد ذلك في قدرته على الحركة، واستغنى عنه المنتجون ولم يستعن به أحد في أي أعمال بعدها، ما أثر على نفسيته تأثيرا شديدا حتى أنه عندما حل ضيفا على برنامج ساعة صفا مع الإعلامية صفاء أبو السعود قال باكيا : عايز أتصالح مع الناس، لو أنا وحش يقولولي أقعد في البيت، لو الجمهور قال ده ممثل سيء مشوه أنا همشي، اللي كنت باخد بإيديهم مش بيقولولي إنت فين، اللي وقفت جنبهم وهما طالعين جداد وشيلتهم ودوني فين”، حتى توفي في 15 فبراير 2012 .