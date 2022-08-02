ديوان الخدمة المدنية “وظائف الكويت” رابط حجز موعد e. gov. kw بالمنصة الإلكترونية

أعلن موقع ديوان الخدمة المدنية في الكويت، عن ترشيح عدد 6720 مواطن، من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، وذلك وفقًا للإعلان الصادر بتاريخ 1-8-2022، وتم ترشيح هذا العدد للعمل في الجهات الحكومية، وذلك بعد انتهاء عمليات التقديم، والإنتهاء من التدقيق والمراجعة الرسمية للطلبات بالكامل، حول الفترة 79 الأخيرة، وقمنا بالتطرق لهذا الأمر، ومتابعته، وأصبح معدل البحث مرتفع عن رابط موقع الديوان، والخدمات الإلكترونية التي يقدمها، يمكنكم الآن حجز موعد بمكتب ديوان الخدمة الكويتي، والإطلاع على التقارير، أو قم بزيارة الموقع الرسمي التالي بيانه e. gov. kw

وحول التقارير المفصلة، فقد تم ترشيح 4459 جامعي فأعلى، وحول مستوى الدبلوم فقد تم ترشيح عدد 1562 مواطن كويتي، وحول مستوى الثانوية فقد تم ترشيح 356 شخص، وحول المستوى المتوسط بدورة سنتان فأكثر، فقد تم ترشيح 119 شخص، وحول الدرجة المتوسطة فأقل فقد تم ترشيح عدد 224 شخص في الكويت، ويمكن للجميع الإطلاع على الموقع والدخول على قسم التوظيف ومتابعة التقارير.

رابط ديوان الخدمة المدنية وظائف الكويت 2022

تابع هذا الرابط، وتم الإعلان بأن الديوان من المحتمل عدم نشره للأسماء المرشحة للعمل، ولكن يتم إرسال رسائل أو إيميل على الشخص المقبول بشكل مبدئي للعمل في الجهات الحكومية، ويمكنكم زيارة الموقع والتأكيد من صحة المعلومات، وقد يتم نشر الأسماء بموقع الديوان الرسمي.

وظائف ديوان الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية الرياض

e. gov. kw

https://e.gov.kw/sites/kgoarabic/Pages/eServices/CSC/RegisterForAJob.aspx