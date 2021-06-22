ديانا كرزون ترزق بمولودتها الأولى

رُزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بمولودتها الأولى أمس الإثنين الموافق 21 يونيو 2021.

وشاركت ديانا كرزون، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” بصورة جديدة لها برفقة زوجها الإعلامي معاذ العمري، أعلنت من خلالها استقبال مولودتها الأولى.

الجدير بالذكر أن ديانا كرزون، مطربة أردنية من أصل فلسطيني، ولدت في 30 أكتوبر 1983، وحازت على لقب سوبر ستار العرب “الموسم الأول” عام 2003، وهو العام الذي أصدرت فيه ألبومها الأول وشهد بداية مشوارها الفني.

وفي 24 فبراير 2020 أعلنت خطوبتها من الإعلامي الأردني معاذ العمري، وفي 14 سبتمبر من العام نفسه أعلنت زواجهما رسميًا.