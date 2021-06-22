ديانا كرزون ترزق بمولودتها الأولى

بواسطة أسامة مقلد

رُزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بمولودتها الأولى أمس الإثنين الموافق 21 يونيو 2021.

ديانا كرزون ترزق بمولودتها الأولى

وشاركت ديانا كرزون، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” بصورة جديدة لها برفقة زوجها الإعلامي معاذ العمري، أعلنت من خلالها استقبال مولودتها الأولى.

الجدير بالذكر أن ديانا كرزون، مطربة أردنية من أصل فلسطيني، ولدت في 30 أكتوبر 1983، وحازت على لقب سوبر ستار العرب “الموسم الأول” عام 2003، وهو العام الذي أصدرت فيه ألبومها الأول وشهد بداية مشوارها الفني.

وفي 24 فبراير 2020 أعلنت خطوبتها من الإعلامي الأردني معاذ العمري، وفي 14 سبتمبر من العام نفسه أعلنت زواجهما رسميًا.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.