دعماً لفلسطين نجوم الغناء في الوطن العربي يشاركون في أوبريت ولايات عربية متحدة

يشارك عدد من نجوم الوطن الغناء في الوطن العربي في أوبريت غنائي دعماً للقضية الفلسطينية، وذلك بعد أن أعلن عدد من النجوم عزمهم طرح أغاني عن القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على غزة، جاء ذلك نقلاً عن موقع خبر أبيض الفني.

نجوم الغناء في الوطن العربي- المصدر: موقع خبر أبيض الفني

وقد انتهى النجوم من تسجيل الأوبريت الذي يحمل اسم ولايات عربية متحدة، وسوف يتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة، وبمشاركة كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم أنغام، محمد عبده، أحلام، عاصي الحلاني، محمد عساف، حميد الشاعري، صابر الرباعي، أصالة، الشاب خالد، أصيل أبو بكر، نوال الكويتية، سميرة سعيد، عمر عبداللات، ماجد المهندس.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي قد أعلنوا عن إلغاء بعض حفلاتهم، أثناء فترة القصف على قطاع غزة، والبعض الآخر منهم قد تبرع بأجور الحفلات لصالح الهلال الأحمر لمساعدة الأشقاء في فلسطين أثناء الحرب، منهم تامر حسني، ومحمد حماقي، ومي فاروق، ومحمد ثروت، وماجدة الرومي، إليسا، ويجز، ومحمد رمضان.

كما طرح خلال الأيام الماضية المطرب محمد منير أغنية لفلسطين، بعنوان يا فلسطيني، أعلن من خلالها تضامنه مع القضية الفلسطينية، في ظل الأحداث العصيبة التي تمر بها دولة فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023، ومن تأليف عصام عبدالله، وألحان كام شريف، وإخراج أحمد عبدالمحسن.

