دبي تتصدر قائمة الوجهات الأكثر شعبية في العالم لعام 2022

دبي تتصدر قائمة الوجهات الأكثر شعبية: كشفت منصة Tripadvisor في أمريكا الشمالية أن الوجهة الأكثر شهرة في العالم في عام 2022, هي “قرية صيد” من القرن العشرين تحولت إلى مركز عالمي للسفر الفاخر في القرن الحادي والعشرين، حيث أعلنت منصة السفر عن جوائز Travellers Choice 2022، والتي تشمل أفضل الوجهات الممتازة.

الوجهات الأكثر شعبية لقضاء العطلات 2022

دبي تتصدر قائمة الوجهات الأكثر شعبية: تفوقت دبي على لندن في قائمة الوجهات الأكثر شعبية لقضاء العطلات في العالم لعام 2022، والتي أصدرتها منصة السفر تريب أدفايزر أكتوبر 2021).

شاركت دبي ببطء في جوائز Travellers Choice لتصنيفات المواقع الإلكترونية في السنوات الأخيرة، وحالياً في هذا العام 2022 تحتل المرتبة الأولى في العالم في القائمة، تراوحت قائمة هذا العام بين الأسماء الأوروبية المألوفة والبرية المرغوبة.

جاستن ريد: دبي وجهة ذات شعبية ورقي

قال جاستن ريد، مدير وسائل الإعلام والوجهات والسفر في تريب أدفايزر في بيان: “لطالما كانت دبي وجهة شهيرة، فقد تصدرت في جوائز تريب أدفايزور اختيار المسافرين في السنوات الأخيرة، وفي عام 2022 تكتسب شهرة” إرسال بريد إلكتروني إلى CNN توج الصدارة بصفتها الوجهة الأكثر شعبية في العالم.

كما أضاف ريد، “دبي حديثة للغاية وفيها كل شيء: الشواطئ الذهبية والمطاعم ذات المستوى العالمي والفنادق الجميلة وتستند جوائز اختيار المسافرين على تقييمات الأماكن التي يمكنك زيارتها والإقامة والأشياء التي يمكنك القيام بها في الوجهة لهذا السبب تصنيف المدينة في المرتبة الأولى يعني أنها تلقت تقييمات مذهلة من المسافرين من مختلف قطاعات السياحة “.

وأوضح المتحدث نفسه أنه “على الرغم من آثار الوباء، استمرت دبي في جذب الزوار طوال العام الماضي وبرزت كمكان مفضل للزيارة خلال عام, كانوا في أمس الحاجة إلى بعض الإثارة”.

الوجهات “العشر” الأكثر شهرة في العالم

تشمل فئة الوجهات الشهيرة مجموعة الوجهات التي شهدت أفضل زيادة سنوية، بالإضافة إلى تقييمات المسافرين الإيجابية وتقييمات Tripadvisor لأماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها, وهذه هي الوجهات:

المطاعم: روما، إيطاليا

المتحمسون في الهواء الطلق: منتزه بركان أرينال الوطني، كوستاريكا

عشاق التزلج: زيرمات، سويسرا

عشاق المدينة: دبي، الإمارات العربية المتحدة

الباحثون عن الشمس: كانكون، المكسيك

كيف يتم اختيار الوجهات؟

وفقًا للمنصة، تكرّم الاختيارات المواقع الأكثر شهرة بين المراجعين.

تأخذ الآلية في الاعتبار جودة وكمية المراجعات بين 1 نوفمبر 2020 و 31 أكتوبر 2021، “لتحديد الوجهات التي تقدم باستمرار أفضل تجربة شاملة للمسافرين”.