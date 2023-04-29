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حاكم دبي يصدر مرسومًا بتعيين نجليه نوابًا له

آياتي خيري

إتخذ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قرارًا بتعيين نائبين له.

دبي

وجاء بمرسوم القرار الذي حمل رقم (21) لسنة 2023، تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً أول لحاكم إمارة دبي، وتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة.

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ووفقًا لمرسوم القرار فإن على كلٌ منهما أن يمارس الصلاحيات التي يعهد بها إليهما من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويلغى المرسوم الحالي، المرسوم رقم (5) لسنة 2008، ويُعمل بالجديد من تاريخ صدوره كما ينشر بالجريدة الرسمية.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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