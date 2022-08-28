خلال أسابيع .. حصر للشواغر النفطية وإعلان توظيف بشركات النفط الكويتية

كشفت مصادر نفطية لجريدة “الأنباء” الكويتية عن إجراءات يتم أتخاذها في الوقت الراهن لحصر الشواغر بالشركات النفطية، بعد تكليف من مؤسسة البترول الكويتية لجميع الشركات النفطية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن وظائف متنوعة في القريب العاجل، أشار المصدر إلى أنها قد تتم خلال الأسابيع القادمة.

عدد الوظائف الشاغرة المتوقع بالشركات النفطية

ومن المتوقع أن يصل عدد الوظائف الشاغرة بالشركات النفطية وفق مع كشفت عنه “الأنباء” الكويتية إلى 800 وظيفة شاغرة، حيث كشف المصدر أن بعض الشركات النفطية لا يوجد بها أي وظائف شاغرة وذلك بعد الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض الميزانية السنوية وتكلفة الأجور خلال العام المالي الحالي 2022 /2023، ولذلك ستلجأ بعض الشركات إلى دمج إعلانات التوظيف مع شركات أخرى.

وعن الوظائف المتوقع الإعلان عنها والتخصصات المطلوبة، فمن المنتظر أن يتم طلب توظيف لحديثي التخرج وذوي الخبرة من المهندسين والإداريين في القطاعات التي يتوافر بها شواغر وظيفية.

وتعد مؤسسة البترول الكويتية والتي يتم اختصاراها بـ KPC هي الشركة الأم التي تضم جميع الشركات النفطية الكويتية، حيث تقوم الشركة التي تم تأسيسها عام 1980 بإنتاج النفط وتكريره وتقله بواسطة الشركات التابعة لها.