بدأت منذ الصباح الباكر في تونس البحث عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان التونسية 2021 التابعة إلي وزارة الشؤون الاجتماعية، التي أعلنت صرف منحة مالية إلي العاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المنخفض كنوع من أنواع الدعم لمساعدة الأسر في غلاء المعيشة وتخفيف معاناة الفقراء، وذلك وفقاً إلي بعض الضوابط الهامة، والتي تتمثل في قيمة دخل الأسرة والدخل الشهري للمتقدم.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان التونسية

يتمكن كل شخص تنطبق عليه الشروط والمعايير التي حددتها الحكومة التونسية في الاستفادة من منحة 300 دينار التسجيل وفقاً إلي الخطوات التالية:



الدخول على منصة أمان التونسية.

تسجيل رقم الهاتف المحمول.

كتابة رمز الدولة.

تسجيل المعلومات والبيانات المطلوبة.

انتظر حتي يتم مراجعة البيانات وطلب التقديم.

يمكنكم أيضاً التسجيل من خلال الاتصال برقم *1021* وكتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية.

رابط التقديم في منصة أمان التونسية ٢٠٢١

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بدء استقبال طلبات الجمهور المتقدم للحصول على المنحة المالية التي تصل إلي ٣٠٠ دينار تونسي، وفقا لما أكد عليه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن هذه المنحة محددة لبعض الفئات والعائلات، حيث يتجاوز أعداد المتقدمين على هذه المنحة 926 ألف أسرة تقريباً، ويتم التقديم من خلال رابط منصة أمان التونسية.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المتقدمين من أبرزها التالي:

أن يكون المتقدم يحمل جنسية تونسية.

يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من ٣٠٠ دينار.

أن يكون الدخل الشهري للشخص الواحد أقل من ١٨٠ دينار.

يجب أن يكون المتقدم مسجل في الضمان الاجتماعي.

إلى هنا قد وصلنا إلي نهاية توضيح خطوات التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان التونسية 2021.