خطوات التسجيل في تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022 والشروط اللازمة

شهد “جوجل” خلال الساعات الماضية، عمليات بحث واسعة حول خطوات التسجيل في تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022 ممن يحملون شهادة التوجيهي، حيث أعلنت القوات المسلحة بالمملكة الهاشمية عن فتح باب تسجيل الاناث للتجنيد في الجيش الأردني على أن تكون متوفرة بهم الشروط، ووفقا لمجموعة من الضوابط قد تم اقرارها سابقا، ويتم التسجيل من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد على شبكة الانترنت، باتباع الخطوات التالية.

خطوات التسجيل في تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022

والآن من خلال تلك الفقرة ستقوم أسرة “نجوم مصرية” بشرح خطوات التسجيل في تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022 بسهولة، حيث أن باب التسجيل سيظل مفتوح أمام كل من تتوافر بها الشروط حتى حلول يوم الرابع من شهر سبتمبر القادم، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

الآن قم بزيارة الموقع الرسمي للقوات المسلحة بالأردن.

انتظر حتى يتم اكتمال تحميل الصفحة بشكل كامل.

ثم اضغط على أيقونة إنشاء طلب تجنيد جديد.

ستظهر لك استمارة الكترونية قم بكتابة البيانات المطلوبة بها مثل:”الاسم، رقم الهاتف، المؤهل، ….”.

اضغط على كلمة “استمرار”، بعد ادخال البيانات بشكل صحيح.

اختر “نوع الطلب”.

يتم قراءة جميع التعليمات والشروط الخاصة بالتجنيد وبعد الانتهاء منها يتم الضغط على كلمة “الموافقة”.

قم بادخال البيانات المطلوبة، وارفاق كافة المستندات التي سوف تطلب منك لإتمام التسجيل.

اضغط على كلمة “ارسال طلب”.

شروط تسجيل تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022

أما عن الشروط المطلوبة من أجل التسجيل الاناث في الجيش الاردني 2022 فهي: