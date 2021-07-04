من أهم الأوامر التي أصدرتها المحاكم الكويتية هو أمر منع السفر لمغادرة الأراضي الكويتية إلى أي دولة أخرى، ويتم إصدار الأمر بقرار من وزارة العدل الكويتية، ووفقًأ للشروط التي وضعتها الحكومة من أجل السفر إلى الدول الأخرى، فيما يلي نوضح خطوات الاستعلام عن منع السفر بالرقم المدني الكويتي الكترونيا 2021 عبر موقع وزارة العدل الكويتية الرسمي.

شروط منع السفر الصادر في المديونية المدنية

يتم اصدار قرار منع السفر بناءً على طلب الدائن، ويتم هذا وفقًا لشروط تم تحديدها من قبل القانون الكويتي، وتتمثل الشروط فيما يلي:

أن يقوم الدائن بتقديم طلب يقتضي بمنع المدين من السفر.

يجب أن يكون حق الدائن محقق في حالة تقديمه للطلب بمنع السفر.

كما يجب أن يقدم الدائن دليلًا لوجود أسباب مؤكدة بهروب المدين من دفع الدين.

أيضًا يجب أن يقوم الدائن بتقديم اصبات يفيد بأن الدائم قادرًا على الوفاء.

خطوات الاستعلام عن منع السفر بالرقم المدني الكويتي

أتاحت وزارة العدل الكويتية خدمة الاستعلام عن منع السفر من الكويت إلى أي دولة أخرى باستخدام الرقم المدني الكويتي فقط عبر رابط الموقع الإلكتروني، ويتم هذا من خلال اتباع ما يلي من خطوات: