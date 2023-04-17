خبير فلكي سعودي: لا يمكن لأحد أن يجزم 100% أن شهر ⁧‫رمضان‬⁩ سيكون 29 يوماً أو 30

بعدما أعلن مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال يوم الخميس القادم غير ممكنة بالعين المجردة في أي من البلدان العربية والإسلامية، وأنه من المرجح أن تكون غير ممكنة أيضًا بالتلسكوب في غالبية تلك البلدان، باستثناء بعض المناطق في غرب إفريقيا ابتداءً من ليبيا، فسيكون السبت 22 من الشهر الحالي هو أول أيام عيد الفطر.

ردًا على هذا البيان، بدأ الفلكيون في المملكة العربية السعودية في التعليق عليه، حيث صرّح الفلكي عبدالله الخضيري بأن الهلال سيبقى مرئيًا مساء يوم الخميس 29 من شهر رمضان بعد غروب الشمس لمدة 24 دقيقة في موقع المرصد الفلكي بحوطة سدير، وأن رصد الهلال يتوقف على صفاء الجو.

وأضاف الخضيري أنه حسابيًا، سيظهر الهلال لمدة 85 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الجمعة الأول من شهر شوال، وسيكون مرئيًا من داخل المدن.

لا يمكن الجزم أن رمضان 29 يوماً

أفاد الخبير الفلكي د. عبدالله المسند أنه عندما يكون الشهر الهجري محدد بمدة 30 يومًا في تقويم أم القرى، فإننا نعرف مسبقًا وبنسبة 100% وقت دخول الشهر الجديد وخروجه، ونتأكد أنه فعلاً استمر لمدة 30 يومًا، لأن الحساب الفلكي في هذه الحالة يكون قطعيًا ولا يترك مجالًا للشك والتردد.

لابد من إجراء عملية الترائي الميدانية

وأضاف المسند: “وفي حالة نقصان الشهر (29 يومًا) في تقويم أم القرى، مثلما هو الحال في شهر رمضان الحالي، فلا يوجد أي ضمان مؤكد بأن الشهر سيكون بالفعل 29 يومًا أو 30 يومًا، لأن الحسابات الفلكية القطعية التي يتم اعتمادها لتحديد بداية الشهور في تقويم أم القرى، والتي تشترط حدوث الاقتران وظهور الهلال قبل غروب الشمس في اليوم الـ29 من الشهر، ولكن هذه الشروط لا تضمن بالضرورة نقصان الشهر، لذلك، يتم إجراء عملية الترائي الميدانية في هذه الحالة، وإذا تم رؤية الهلال، فسيكون هذا يتطابق مع الحساب الفلكي ويتم اعتماده كبداية للشهر الجديد الذي سيكون ناقصًا”.

وأكد المسند أن الهلال سيكون موجوداً في الأفق مساء يوم 29 رمضان، وسيبقى مرئياً لمدة تقارب 24 دقيقة بعد غروب الشمس، وذلك وفقاً لأفق مكة المكرمة، وفي حال عدم رؤيته بسبب السحب أو الغبار أو أي عوامل أخرى، فإن الشهر سيكون مكتملاً ويتم إتمامه شرعيًا ليكون 30 يومًا.

تحديد يوم العيد

وأشار المسند إلى أنه لا يمكن لأي شخص الجزم بنسبة 100% بأن شهر رمضان سيكون 29 يومًا أو 30 يومًا، ولا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد رؤية الهلال في الدقائق الأولى من غروب شمس اليوم الـ29 من رمضان، وتحديد يوم العيد بناءً على نتيجة الرؤية الميدانية.

فمن يصرح بأن رمضان سيكون 29 يومًا فقط فهو يتكئ على الحساب الفلكي وليس على الرؤية الشرعية، وقد يتطابقان في بعض الأحيان وقد لا يتطابقان في بعض الأحيان الأخرى.

وبالتالي، فإن تحديد يوم العيد يبقى معلقاً بين يوم الجمعة 21 أبريل 2023 ويوم السبت 22 أبريل، حتى وقت غروب الشمس من يوم 29 رمضان 1444، وذلك حتى يتم الإعلان عن نتيجة الرؤية الميدانية وتحديد يوم العيد بشكل رسمي.