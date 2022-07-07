خبراء الأرصاد تحذر .. أمطار تراكمية تستمر 5 أيام على عدة دول بالخليج العربي

حذر خبير المناخ بجامعة القصيم السعودية الدكتور عبد الله المسند من زيادة ملحوظة في الحالة المطرية الصيفية خلال الأيام القادمة، هذه الحالة من المتوقع أن تستمر لخمسة أيام قادمة على أجزاء كبيرة من منطقة الربع الخالي، وتؤثر على عدة دول منها وهي (عُمان، واليمن، والإمارات فضلا عن المملكة العربية السعودية).

أمطار تراكمية تستمر 5 أيام

ونشر المسند على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” اليوم الخميس تغريدة قصيرة وضح فيها تفاصيل حالة الطقس المتوقعة وخاصة الحالة المطرية قال فيها “كتلة مفعمة بالرطوبة الجوية القادمة من بحر العرب تحملها بإذن ربها الرياح الموسمية، فتؤثر على النصف الجنوبي من جزيرة العرب.. ويحظى الربع الخالي بدرجات حرارة أقل من معدلاتها السنوية بسبب الحالة المطرية الصيفية”.

وتابع المسند بقوله “الأمطار التراكمية متوقعةٌ من اليوم حتى 5 أيام قادمة جراء الحالة المطرية الصيفية.. هذا والله أعلم”.

توقعات حالة الطقس اليوم بالسعودية

وجاء تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية لتفق بشكل كبير مع توقعات أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبد الله المستند، حيث أشار التقرير إلى هطول للأمطار مع نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة على الأجزاء الجنوبية ن المنطقة الشرقية بالمملكة والتي تتمثل في صحراء الربع الخالي، وكذلك جنوب منطقة الرياض بوادي الدواسر، ومنطقة نجران.

بينما تنشط الرياح السطحية على المناطق الساحلية الممتدة من مكة المكرمة إلى منطقة جازان، وتظهر سماء جازان وعسير بشكل غائم، وتنتشر بها السحب الرعدية المسبوقة بالرياح النشطة.