خادم الحرمين وولي العهد السعودي يهنئان البحرين بمناسبة الذكرى الخمسين لليوم الوطني للبلاد

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة، إلى ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لليوم الوطني للبحرين.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات السعودية بالصحة والسعادة لملك البحرين، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق متمنيا لهم دوام التقدم والازدهار.

علاقات قوية أخوية

وأشار الملك سلمان إلى أن العلاقات السعودية البحرينية تميز بأنها أخوية وهناك ترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما أننا نسعى جميعا لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

بريقة مماثلة من ولي العهد

وفي ذات السياق أرسل الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة مماثلة، لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبحرين.

وخلال البرقية أعرب ولي العهد السعودي، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لملك البحرين، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق أملا في المزيد من التقدم والازدهار لكلا المملكتين.