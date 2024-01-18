حكم بالسجن 20 عامًا على وزير المالية السابق في قطر ومسؤول آخر بتهمة غسيل الأموال

أصدرت محكمة جنائية في قطر حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا على وزير المالية السابق، علي شريف العمادي وذلك بتهمة غسيل أموال تتجاوز قيمتها 5.6 مليار دولار وذلك وفقًا لوثيقة صادرة عن المحكمة وتلخص الحكم.

وزير المالية القطري علي شريف العمادي

وقد أوضحت الوثيقة بأن المحكمة الابتدائية قضت بأن يدفع العمادي غرامة تزيد عن 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار) وتشمل غرامة قدرها 40.9 مليار ريال، أي مبلغ يضعف قيمة الأموال التي قام بغسلها بالإضافة إلى غرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال.

وبحسب الوثيقة فقد أدان القضاة أيضًا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي يعد عضوًا بارزًا في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام الأموال العامة وقضوا عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وفرضوا عليه غرامة قدرها 825 مليون ريال.

ويحق لكل من العمادي والشيخ نواف اللذان خضعا للمحاكمة مع 14 متهمًا آخرين استئناف الحكم الصادر عليهم في 10 يناير، ولم يتضح بعد ما إذا كان الاثنان قد قدما طلبات استئناف للرد على الاتهامات أثناء المحاكمة.

وقد تم إدانة العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام، بالإضافة إلى جريمة غسيل الأموال، ولم يتم ذكر تفاصيل أكثر عن طبيعة أعمال الفساد في الوثيقة.

وقد أكد محامي يمثل أحد المتهمين الآخرين ومصدر مطلع على القضية محتوى الوثيقة القضائية، التي تتألف من 5 صفحات واطلعت عليها وكالة رويترز.

وقد تم اعتقال العمادي في مايو 2021 وتمت إقالته من منصب وزير المالية.



وقد أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن التحقيق مع العمادي يرتبط بصفته وزيرًا للمالية وليس بالمناصب الأخرى التي شغلها في مجال الأعمال أثناء فترة عمله كوزير.

ووفقًا للجريدة الرسمية فقد قام أمير قطر بإلغاء الحصانة القضائية التي كانت تمنح للوزراء قبل يوم واحد من اعتقال العمادي في عام 2021.

وقد كان الشيخ نواف الذي يعد شقيق رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يشغل منصب رئيس شركة كتارا للضيافة حتى عام 2021.

وتُعد كتارا الفرع الفندقي لجهاز قطر للاستثمار والذي يمتلك فندق سافوي في لندن وفندق بلازا في نيويورك، بالإضافة إلى تطوير مشروع أبراج كتارا الفندقية في قطر بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار.



ويذكر أن العمادي قد عُيّن وزيرا للمالية في يونيو 2013 وهو عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار حسبما ذكر موقع مجلس الوزراء القطري.

ويتولى وزير المالية منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية كما أنه عيّن في نوفمبر 2018 نائبا لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.

وقد شغل العمادي بين العامين 2005 و2013 منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وهو حاليا في منصب رئيس مجلس الإدارة للبنك.

ويحمل وزير المالية شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت مجلة (ذا بانكر) المالية الدولية التي تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية اختارت العمادي أفضل وزير في المنطقة عام 2020.