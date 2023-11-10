حقيقة اعتناق الإعلامي اللبناني نيشان الدين الإسلامي
كشف الإعلامي اللبناني نيشان، حقيقة اعتناقه للدين الإسلامي، ومن جانبه فقد صرح نيشان في أحد البرامج التليفزيونية قائلا: “أنا مسيحي ولم أعتنق الدين الإسلامي ولكن في نفس الوقت أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن الكريم”.
وتابع نيشان : ظهرت مؤخرا عدة أخبار تفيد بأنني اعتنقت الإسلام، وأضاف، حتى خالي أتصل بي من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحقيقة في الوقت الحالي بالنسبة لي اعتنقت الإسلام أو لم أعتنق هذه ليست هي المشكلة، ولكن أنا مطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن الكريم ولكني مسيحي أؤمن بسيدنا المسيح.
#نيشان يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام#موقع_الاتجاه pic.twitter.com/MpPdBNsudJ
— aletgah- موقع الاتجاه (@aletgah__) November 9, 2023
من جانب آخر قام الإعلامي نيشان بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة، منها “أنا والعسل” و “كل الحكاية” و “جلسة عمر”. ويشتهر الإعلامي اللبناني نيشان بثقافته الكبيرة وأسلوبه الكوميدي في تقديم البرامج، كما أنه يتقن اللغة العربية والأرمنية والإنجليزية والفرنسية والتركية والإيطالية.