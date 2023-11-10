أخبار عربية

حقيقة اعتناق الإعلامي اللبناني نيشان الدين الإسلامي

أحمد أبو الدهب

كشف الإعلامي اللبناني نيشان، حقيقة اعتناقه للدين الإسلامي، ومن جانبه فقد صرح نيشان في أحد البرامج التليفزيونية قائلا: “أنا مسيحي ولم أعتنق الدين الإسلامي ولكن في نفس الوقت أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن الكريم”.

الاعلامي اللبناني نيشان- مصدر الصورة: " تويتر"

وتابع نيشان : ظهرت مؤخرا عدة أخبار تفيد بأنني اعتنقت الإسلام، وأضاف، حتى خالي أتصل بي من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحقيقة في الوقت الحالي بالنسبة لي اعتنقت الإسلام أو لم أعتنق هذه ليست هي المشكلة، ولكن أنا مطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن الكريم ولكني مسيحي أؤمن بسيدنا المسيح.

من جانب آخر قام الإعلامي نيشان بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة، منها “أنا والعسل” و “كل الحكاية” و “جلسة عمر”. ويشتهر الإعلامي اللبناني نيشان بثقافته الكبيرة وأسلوبه الكوميدي في تقديم البرامج، كما أنه يتقن اللغة العربية والأرمنية والإنجليزية والفرنسية والتركية والإيطالية.

Avatar of أحمد أبو الدهب
أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل