حقيقة اعتناق الإعلامي اللبناني نيشان الدين الإسلامي

كشف الإعلامي اللبناني نيشان، حقيقة اعتناقه للدين الإسلامي، ومن جانبه فقد صرح نيشان في أحد البرامج التليفزيونية قائلا: “أنا مسيحي ولم أعتنق الدين الإسلامي ولكن في نفس الوقت أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن الكريم”.

الاعلامي اللبناني نيشان- مصدر الصورة: " تويتر"

وتابع نيشان : ظهرت مؤخرا عدة أخبار تفيد بأنني اعتنقت الإسلام، وأضاف، حتى خالي أتصل بي من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحقيقة في الوقت الحالي بالنسبة لي اعتنقت الإسلام أو لم أعتنق هذه ليست هي المشكلة، ولكن أنا مطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن الكريم ولكني مسيحي أؤمن بسيدنا المسيح.

من جانب آخر قام الإعلامي نيشان بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة، منها “أنا والعسل” و “كل الحكاية” و “جلسة عمر”. ويشتهر الإعلامي اللبناني نيشان بثقافته الكبيرة وأسلوبه الكوميدي في تقديم البرامج، كما أنه يتقن اللغة العربية والأرمنية والإنجليزية والفرنسية والتركية والإيطالية.