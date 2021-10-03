عاجل| الحصيلة الأولية للخسائر البشرية لـ إعصار شاهين.. وإجازة يومين بدولة خليجية

أعلنت سلطنة عُمان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، تحسبًا للتداعيات الكارثية لـ إعصار شاهين العتيد الذي ضرب الكثير من المناطق، وتسبب في أضرار مادية كبيرة، وإغراق الشوارع في مياه الأمطار والسيول، كما علقت الرحلات الجوية من وإلى مطار العاصمة، في الوقت الذي أعلنت عدد من الدول الأخرى المتضررة حالة التأهب، منها إيران والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعهدت بمعالجة الأضرار الناجمة عن الإعصار.

تداعيات إعصار شاهين

تُعتبر سُلطنة عُمان أكثر الدول تضررًا حتى الآن بـ إعصار شاهين، والتي أمرت سلطاتها بإخلاء المناطق الأكثر عرضة لخطر العاصفة على الساحل الشمالي للبلاد. وطالبت السكان التوجه إلى الملاجئ التي توفرها الدولة، بينما تداولت العديد من المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات توثق ما تسبب فيه الإعصار من خسائر مادية كبيرة، كما تسبب في وفاة طفل غرقًا في إحدى برك المياه، كما احتجزت السيول عدد من الأشخاص في أحد أودية ولاية العامرات العمانية.

عدد من الأشخاص احتجزتهم السيول في أحد أودية ولاية #العامرات العمانية.#شاهين pic.twitter.com/ZjTJZ0USvb — العربية – سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) October 3, 2021

وإجازة يومين

كما أعلنت الحكومة العُمانية، منح موظفي القطاعين العام والخاص إجازة رسمية اليوم الأحد وغدًا الإثنين، في الوقت توقع فيه المركز الوطني للأرصاد في السعودية احتمال تأثر أجواء المملكة بالإعصار، ولكن بشكل غير مباشر خلال الـ48 ساعة القادمة، وهطول أمطار لعدة أيام تشمل 7 مناطق، تبدأ الإثنين القادم.

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ومن ناحية أخرى، دعت السفارة السعودية في مسقط جميع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنة إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة.