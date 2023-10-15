حزب الله يقصف القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود اللبنانية ليودي بحياة فرد ويصيب آخرين

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصف متبادل بين قوات حزب الله وقوات الاحتلال ووفقًا لـ”روسيا اليوم ” فإن قوات حزب الله وجهت صواريخها لشمال إسرائيل مستهدفة مستوطنة شتولا والمتمركز بها كتائب وسرايا من القوات الإسرائيلية وقد أودى الهجوم الأخير لمقتل جندي وإصابة 5 آخرين أحدهم في حالة حرجة.

قصف صواريخ حزب الله تجاه شمال إسرائيل

في سياق متصل تشير التقارير العسكرية واللوجستية إلى الآلية المتقدمة التي يعتمد عليها حزب الله عبر الصواريخ الموجهة؛ وقد مكنت هذه الصواريخ قوات حزب الله من استهداف التجمعات العسكرية لجنود الاحتلال ليودي هذا التكتيك لإصابات بالغة في صفوف جنود الاحتلال.

يذكر أن قوات حزب الله دخلت المواجهة مع الكيان المحتل على إثر عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري كأداة لتخفيف الضغط على قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي؛ وعلى ثر هذا تعرضت بلدة عيتا الشعب لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ شهدت قصف مدفعي وقد تعرض جنوب لبنان لقصف صاروخي بجانب الأعيرة الثقيلة والتي أودت بحياة أحد الصحفيين جراء سقوط أحد القذائف الإسرائيلية على إحدى التمركزات الخاصة بـ الإعلاميين الدوليين.

ومازال القذف المدفعي سجال بين قوات حزب الله والاحتلال الإسرائيلي إذ تشهد المنطقة تواترت غير مسبوقة بالمنطقة إذ ذكرت شبكة سكاي نيوز بأن مصادر تابعة للجيش الإسرائيلي أكدت ارتفاع عدد المصابين والقتلى في صفوف القوات المحتلة المعنية بمنطقة شمال إسرائيل إذ وصل عدد المصابين نتيجة القصف الصاروخي صباح اليوم لما يزيد عن عشرة مصابين وحالة وفاة واحدة بجانب الحالات الحرجة بينما تشير مصادر مطلعة ارتفاع حصيلة المصابين وحالة الوفاة الناتجة عن الهجمات اللبنانية لكن السلطات الإسرائيلية تتكتم عنهم خشية الرأي العام.

وقد بلغ عدد الصواريخ الموجهة لشمال إسرائيل نحو أربعة صواريخ صادرة من لبنان كانت جميعها صوب الدبابات الإسرائيلية وما امتازت به الصواريخ كونها مضادة للدروع.

ونتيجة لهذا يحاول الجيش الإسرائيلي تفعيل أنظمة الحماية المعتمدة على التشويش الملاحي كأداة استباقية تمكن جيش الاحتلال من تحديد هدف الصواريخ الموجهة؛ وقد أعلنت قوات الاحتلال البدء في إخلاء المستوطنات المتاخمة للحدود داخل نطاق أربعة كيلو متر.

وكالات