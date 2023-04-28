حاكم الإمارات الشيخ محمد بن راشد يعين نائباً أولاً ونائبًا ثانياً لحاكم دبي

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائبا أولا لحاكم دبي، وتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائبا ثانيا.

وجاء المرسوم برقم (21) لسنة 2023، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل صاحب السمو الحاكم.

فشل مهمة المستكشف الآلي الإماراتي في الهبوط على سطح القمر

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عن فشل مهمة المستكشف الآلي الإماراتي في الهبوط على سطح القمر.

وحمل المستكشف الآلي الإماراتي اسم “راشد”، وهو المستكشف الذي أعلنت شركة “آي سبايس” في بيان لها عن فقدان اتصالها بمركبة تابعة لشركة يابانية تحمل معها “راشد”.

وربط محمد بن راشد حاكم الإمارات بين طموح الإمارات نحو الفضاء ورفع سقف طموحاتها نحو القمر على حد تعبيره، وطموح الدولة منذ تأسيسها عام 1971 ورفضها وضع أهداف صغيرة.

حاكم عام جزر سليمان يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

تسلم السير ديفيد فوناكي الحاكم العام لجزر سليمان، أوراق اعتماد عبدالله علي عتيق السبوسي سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، سفيراً غير مقيم لدى جزر سليمان، الذي حمل السفير، تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى حاكم حزر سليمان للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.