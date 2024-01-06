حادثة صادمة.. وفاة الدكتور جاعم الشبحي وأولاده في طريقه للعمرة بمكة

انتشر خبر وفاة الدكتور جاعم الشبحي في الساعات الماضية، حيث تم الإعلان رسميا عن وفاة الدكتور وأفراد من أسرته وذلك في أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، إذ توفي إثر حادثة تصادم وقعت بطريق مكة المكرمة، وذلك بعد انقلاب تريله فوق سيارتهم مما أدى إلى وفاة الدكتور جاعم وأولاده.

صورة سيارة الدكتور جاعم الشبحي بعد الحادثة- منصة X

وفاة الدكتور جاعم الشبحي

جاء خبر وفاة الدكتور جاعم الشبحي اليافعي صادما لعدد كبير من الناس إذ يحمل الدكتور أثرا طيبا في العديد ممن يعرفونه، حيث يعمل الدكتور جاعم في مستشفى الملك فهد الطبية كطبيب للأورام، ووقعت تلك الحادثة في منطقة المزاحمية بعد الرياض بمسافة 50 كيلو مترا، فيما تم العثور على السيارة محطمة بعد انقلاب التريله فوق سيارتهم، وسارع الناس بتقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور وأولاده داعين الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته.

تفاصيل حادثة الدكتور جاعم

وقعت تلك الحادثة أثناء توجه الدكتور جاعم مع أسرته كاملة في سيارته إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، حيث وقعت الحادثة في منطقة المزاحمية بعد مدينة الرياض بمسافة 50 كيلو، فيما توفي الدكتور جراء تلك الحادثة، ونجم عنها أيضا وفاة أربعة من أبنائه، فيما سلمت زوجته وبنت وولد من تلك الحادثة، وتوفي في تلك الحادثة: