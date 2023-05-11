حاخام يهودي: نحن محاطون بالأعداء..وهذا الشعب العربي هو الأكثر كرهًا لنا

هاجم الحاخام الإسرائيلي، يشيفا هجاري إدلشتاين، العرب بشكل عام والمصريين بشكل خاص، من إحدى مستوطنات اليهود، ووفقًا للقناة الإسرائيلية العاشرة صرح هجاري إدلشتاين بأن العرب يشكلون تهديدًا خطيرًا على اليهود وأنهم يوجهون لهم لتهديدات كبيرة.

الحاخام اليهودي: الشعب المصري هو الأكثر كرهًا لنا

حيث أضاف الحاخام المتطرف بأن المصريين هم أكثر الشعوب كراهية لليهود، واستمر هجاري إدلشتاين في تصريحه مشيرًا إلى أن الأعداء يحيطون باليهود من كل جانب حتى في أرضهم، وأن جميع الأمم تكره اليهود وفي مقدمتهم مصر.

كما صرح بأن اليهود يحتاجون للعناية الإلهية لتخليصهم من أعدائهم، وأن على اليهود الذين يتعلمون التوراة أن ينقذوا إسرائيل.

وفي ختام تصريحه، دعا هجاري إدلشتاين كل اليهود إلى الانخراط في واجب إنهاء كل أعداء إسرائيل، وأن الذين يتعلمون التوراة لديهم مسؤولية تجاه البلاد.