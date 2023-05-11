جومانا مراد تحكي تفاصيل من حياتها الشخصية والفنية.. وبعد وفاة ابنتها تعلق “مش عايزة أخلف تاني”

ظهرت الفنانة السورية جومانا مراد مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، عبر فضائية ON، وتحدثت عن كثير من حياتها الشخصية والفنية.

وقالت جومانا مراد : ربنا طبطب عليّ وعوضني كتير بنجاحي في مسلسلي عملة نادرة وبابا المجال، بعد مروري بفترات صعبة عند وفاة ابنتي اللي تنبأت بوفاتها ثم وفاة والدي، وفكرت في البداية في الاعتذار عن أحد المسلسلين، ولم أتوقع هذا النجاح الذي حققته”.

وأضافت جومانا : “محطتش مكياج في مسلسل عملة نادرة وآخر همي إني أطلع حلوة، وفي الحقيقة لا أحب وضع المزيد من المكياج في حياتي، وقدمت أدوار صعيدية قبل عملة نادرة منها مع الراحلة سهير البابلي”.

وتحدثت عن هوايتها وقالت : “أحب السباحة واليوجا والرقص، ولدي مدرب رقص أتعلم منه رقصات لثقافات مختلفة، وممكن أقدم دور راقصة بشرط أن يكون لها قصة جيدة يمكن تناولها، وبحب تحية كاريوكا، وفيلمي الراقصة والطبال والراقصة والسياسي.

أما عن حياتها الشخصية، قالت : مش عايزة أخلف تاني وهركز في شغلي، وسعيدة كثيرًا في حياتي مع زوجي وبأفراد أسرتي التي كونتها.

وعن أعمالها الفنية القادمة ، قالت : أستعد لتصوير مشاهدي في فيلم ع الزيرو، من بطولة الفنان محمد رمضان، خلال الفترة القادمة، ودوري به مختلف كثيرًا عما قدمت من قبل.